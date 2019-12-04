عاجل.. تعرف على مفاجأة قناة النادي الأهلي

تواجدت منذ قليل سيارة بث تلفزيونية داخل جدران القلعة الحمراء، وإقامة ستيدج خاص داخل أرضية ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لوجود مجلس إدارة القلعة الحمراء وشركة ستادات.



وشهدت أروقة الجزيرة حالة من رفع الطوارئ، بسبب اجتماع أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء بالكامل ومحمد كامل رئيس شركة ستادات، والتي سيتم نقلها على الهواء مباشرة ً عبر قناة النادي الأهلي.



ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا في الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء، بمقر الجزيرة لمناقشة عدة أمور وقضايا خاصة بالنادي على صعيد الإنشاءات والنشاط الرياضي وكذلك فريق الكرة.



كما يعتمد مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرارات الجمعية العمومية العادية الأخيرة التي عُقت يومي 22 و23 نوفمبر الماضي.



كانت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي قد أعلنت حضور 601 عضو فقط داخل الصالة المغطاة وهو ما يمنع مناقشة الميزانية في الجمعية العامة العادية للنادي حيث كان يتطلب حضور 2597 داخل الصالة أي ما يمثل 50 % من إجمالي الأعضاء الذين سجلوا في كشوف اليوم الثاني للجمعية العمومية حيث سجل 5194 عضوًا.