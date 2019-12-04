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البحرية الأمريكية توقع على أكبر صفقة لبناء سفن حربية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:18 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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وقعت البحرية الأمريكية للتو أكبر صفقة لبناء سفن حربية على الإطلاق. وستدفع الخدمة أكثر من 20 مليار دولار لتسع غواصات هجومية جديدة من فرجينيا. وسوف تحل الغواصات محل قوارب من طراز لوس أنجلوس الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة في أسطول الغواصات الأمريكية، مما يضيف تكنولوجيا جديدة وقوة نيران أكبر. وستشمل العديد من الغواصات الجديدة قدرة طال انتظارها لإطلاق أسراب من صواريخ كروز.

والصفقة، التي تم الإعلان عنها في 2 ديسمبر، وقيمتها 22 مليار دولار، ستبدأ في التشييد هذا العام، مع التسليم في الفترة من 2025 إلى 2029. وستكون إحدى الغواصات من تكوين Block IV لفئات فيرجينيا، مع الثمانية الباقية من التكوين Block V الجديد.

والبحرية الأمريكية لديها ما يقرب من 65 غواصات في الخدمة. أربعة عشر غواصة صواريخ باليستية من طراز أوهايو، وهي جزء من ثالوث أمريكا النووي وصُنعت للقيام بدوريات الردع النووي. وحفنة من هذه الغواصات في البحر في جميع الأوقات، مسلحة بأسلحة نووية. وتحتفظ البحرية أيضًا بأربعة غواصات من طراز أوهايو محولة قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز هجمة برية من طراز توماهوك (TLAMs) وهي عبارة عن مفرزة من الأختام البحرية وعربات السباحة الخاصة بها، أو بعض التركيبات.

وصُممت فرجينيا لتكون غواصات ذات مقايضة كاملة للتجارة، وليس فقط قادرة على محاربة الأعداء الرئيسيين ولكن أيضًا الجلوس قبالة سواحل الدول الأجنبية، وجمع المعلومات الاستخباراتية، والعمل كمنصات إطلاق.
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الكلمات المفتاحية

غواصات نووية تشي البحرية الأمريكية

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