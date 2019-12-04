تقرير يكشف تزايد حالات الانتحار بقطر.. والإخوان لا ترى ولا تتكلم

نشرت جريدة الراية القطرية بتاريخ 21/9/2011، تقريرًا لمنظمة الصحة العالمية، كشف تزايد حالات الانتحار في الدوحة.

وبحسب التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، بتصنيف الدول وفقا لحالات الانتحار، جاءت قطر في المرتبة 134 بنسبة 4.31 لكل 100الف شخص.

ومن بين 55 قطريا انتحروا عام 2014 عدد 52 من الذكور و3 نساء، 29 أعمارهم ما بين 15 إلى 34 عاما، و23 أعمارهم ما بين 35 إلى 55 عامًا.

وكعادتها دائما لم تناقش الجماعة الإرهابية وعلى رأسها قناة الجزيرة القطرية حالات الانتحار التى حدثت مؤخرا.