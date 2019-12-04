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منة جلال لـ"الفجر الفني": محظوظة جدا لمشاركتي في "حواديت الشانزليزيه".. وأتمنى تجسيد هذه الشخصية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:47 م
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منة جلال
منة جلال
حوار: ولاء عبد الناصر ـ نادين أحمد نجدي
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ممثلة موهوبة، استطاعت أن تتألق وتثبت موهبتها للجميع، ذاع صيتها بعد دورها فى مسلسل"حواديت الشانزليزيه".

فتحت الممثلة الشابة منة جلال قلبها لـ"الفجر الفني"، وتحدثت عن تجربتها فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، كيف تم ترشيحها لدور"نعمة"، الأعمال الفنية الجديدة التى تستعد لها خلال الفترة المقبلة.

فى البداية نهنئك على مسلسل "حواديت الشانزليزيه".. كيف كانت تجربتك فى هذا العمل؟

التجربة كانت ممتعة جدا، ومهمة جدا بالنسبة لى، وقريبة أوي من قلبى، والورق كان جميل جدا وقوي، فالمؤلف أيمن سليم أبدع فى المسلسل، وأيضاً المؤلفة نهي سعيد، أنا سعيدة جدا بالمشاركة فى مثل هذا العمل مع مخرج قوي مثل مرقس عادل، وكوكبة من نجوم مبدعين، فالمسلسل بكامله من أول الورق والديكور والممثلين جديد ومختلف وأنا محظوظة جدا بمشاركتى فى هذا العمل.

هل توقعتي هذا النجاح للعمل رغم عدم طرحه فى السباق الرمضاني؟

نعم توقعت هذا النجاح فأنا من وجهة نظري أن المسلسل خارج السباق الرمضاني يكون أكثر مشاهدة، لأن هناك الكثير من الأعمال فى رمضان تظلم بسبب كثرة الأعمال فى رمضان، طبعا بالإضافة إلى إن المسلسل جديد ومختلف ويتناول حقبة زمنية قديمة، وأيضاً الديكور والشكل الخارجي كان ملفت وجذاب للجمهور.

وما كواليس وطبيعة العمل مع الفنانة مى سليم والفنان إياد نصار؟

كواليس العمل كانت ممتعة جدا مع مي سليم، فهى شخصية محبوبة وجميلة ودائما كانت تخلق جو مختلف فى الكواليس بخفة دمها، إياد نصار من النجوم القوية والمميزة وله كاريزما خاصة به، وأنا حقيقي كنت هتجنن بمعنى الكلمة لو محلفنيش الحظ ووقفت أمامه فى مشهد، ومن النجوم التى حزنت أننى لما أمثل معاها الفنانة"فريدة سيف النصر"، لأنى أحبها كثيراً، وأيضاً سعيدة جدا بالعمل مع انجى المقدم لأنها فعلا إنسانة وشخصية جميلة جدا سواء من الداخل أو الخارج.

وكيف تم ترشيحك لهذا الدور فى "حواديت الشانزليزيه"؟

السيناريست أيمن سليم هو من رشحنى لهذا الدور وتواصل معى حول المشاركة فى هذا العمل، ووافقت جدا على الدور لأن العمل مميز ومختلف، وشعرت أنه سيضيف لى فى مشوارى الفنى.

هل تابعت ردود أفعال الناس حول شخصيتك فى "حواديت الشانزليزيه"؟

بالفعل تابعت ردود أفعال الناس من خلال السوشيال ميديا، وأيضاً من خلال الشارع، والحمد لله ردود أفعال الناس حول الشخصية إيجابية جدا، وأن سعيدة جدا بردود الجمهور.

وما الدور القريب إلى قلبك من الأدوار التي قدمتيها خلال مشوارك الفني؟

أحب جدا شخصية "نعمة" فى مسلسل 'حواديت الشانزليزيه'، وأيضاً أحب شخصية "سماح" فى مسلسل"رمضان كريم".

وما الأعمال الفنية التى تستعدي لها خلال الفترة المقبلة؟

انتهيت من تصوير فيلم "كان لك معايا"، والفيلم تدور أحداثه حول رحلة صعود نجمة في عالم الفن تجسدها الفنانة (صفية العمري) حيث يلقي الفيلم الضوء على معاناة الفنانين خلال دخولهم الوسط الفني، والفيلم من بطولة: صفية العمري، محمود قابيل، عائشة بن أحمد، شريف دسوقي، من تأليف وإخراج روجينا بسالي.

وأنا سعيدة جدا بهذه التجربة لأنه فيلم مهم ومع نجوم كبيرة.

وما الشخصية التى تتمنى أن تجسيدها خلال مشوارك الفني؟

أتمنى تجسيد شخصية "نعيمة عاكف"، فأنا أحب الزمن القديم وأتمنى أن نقوم بأعمال كثيرة عنه.

مع من من نجوم الزمن الجميل كنتِ تتمنى العمل معهم؟

هناك الكثير من النجوم منهم"رشدي أباظة، محمود ياسين، عماد حمدي، فاتن حمامة، شادية، ماجدة.

هل كان للأسرة دور فى تشجيعك للدخول فى مجال التمثيل؟

اه كان لأسرتى دور كبير فى تشجيعى للدخول فى مجال التمثيل، وكانت والدتى دائما تدعمنى وتشجعني، وهى صاحبة الفضل علي.
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الكلمات المفتاحية

منة جلال مشاهير فن حواديت الشانزليزيه

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