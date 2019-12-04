من الألف للياء.. التفاصيل الكاملة حول تقنية الميكروبليدنج

من الألف للياء، ننشر كل التفاصيل حول تقنية الميكروبليدنج، فمن خلال السطور التالية ستعرفين ما هي هذه التفنية وأضرارها ومميزاتهاونصائح عليك اتباعها قبل عملية الميكروبليدنج.





تعد الحواجب عضو جمالي في الوجه وكلما زاد جمال الحاجب أضفى جمالا على الوجه، وأعطى العيون جاذبية، وزاد من أناقة الطلة، وهذا ما يجعل الفتيات المهتمين بالجمال أن يهتموا بالحواجب من حيث الإهتمام بتنظيفها أو رسمها بالطرق التقليدية مثل البودرة المخصصة لذلك أو قلم رسم الحواجب وظهرت مؤخرا تقنية تسمى الميكروبليدنج، فما هي تلك التقنية وما هي الحالات التي تلجأ لاستخدامها وما عيوبها ومميزاتها.





الميكروبليدنج من الناحية الفنية

تقنية الميكروبليدنج هي تقنية تهدف إلى إظهار الحاجبين بشكل أكثر جمالًا وجاذبية، لجأ إليها الخبراء لتكثيف شعيرات الحاجبين، وإضفاء لمسة جميلة للفتاة، وملء فراغاتها، في حالة كان الحاجبين غير منسقين وبهما عيوب.



مدة الميكروبليدنج

الميكروبليدنج هو تقنية مدتها من 9 شهور لـ 3 ثلاثة سنوات على أقصى تقدير حسب خواص كل جلد من حيث الاحتفاظ بالصبغة.





عمق الرسم في الميكروبليدنج

الميكروبليدنج هو تقنية سطحية لا تدخل في عمق الجلد.





معلومات عن أداة الميكروبليدنج

أداة الميكروبليدنج هي أداة يدوية من تسع ابر صغيرة أو أكثر تشبة الشفرات من حيث دقتها في التحديد تتسبب فى تخفيضات فى الجلد يتم حقنها بأصباغ تشبه المستخدمة في المكياج، وتستخدم الأداة لمرة واحدة وتُعرف بـ الأنصال.





ويعطي الميكروبليدنج مظهر طبيعي؛ حيث أنه يرسم بالشعر، ويساعد على إعطاء الميكروبليدنج ذلك المظهر الطبيعي تعدد الألوان المستخدمة في الرسم بما يناسب لون البشرة.





الميكروبليدنج وأضراره





ينتج عن الميكروبليدنج ألم لكنه يختلف من شخص لآخر حسب طبيعة كل شخص فقد يكون خفيف عند البعض ومؤلم عند آخرين، لذلك يستخدم بعض من يقوموا برسم الميكروبليدنج كريم طويل الأمد يوضع لمدة 30 دقيقة قبل الإجراء وكريم سريع المفعول أثناء الرسم ، ومن المفترض، أن تتسبب تقنية الميكروبليدنج النزيف في حالة اختراق الشفرة الجلد عن طريق الخطأ، أو إذا كانت السيدة تتناول الكحوليات سواء قبل العملية أو بعدها مباشرة.





جلسة الميكروبليدنج





تكون مدة جلسة الميكروبليدنج في المتوسط ساعتين، وفي بعض الأحيان يتم عمل تكملة على الجلسة بعدها بأيام للوصول إلى الشكل النهائي المطلوب.





البشرة الدهنية والميكروبليدنج





- لا ينصح باستخدام تقنية الميكروبليدنج للبشرة الدهنية، والدكتور المختص هو من سيحدد ذلك، وفي كل الأحوال حتى وإن تم عمل الميكروبليدنج لأصحاب البشرة الدهنية فلن يستمر معهم إلا لمدة عام.





أفضل الحالات لعمل الميكروبليدنج للنساء والرجال





يُسبب الميكروبليدنج أضرار ويكون اختياره اختيار سليم في الحالات الآتية:





- تعرض السيدة لحادث أدى إلى تشوه الحاجب أو عدم نمو الشعر فيه مجددا.





- أو في حالة وجود مرض لدي السيدة أدت لتساقط شعر الحاجبين وعدم نموه.





- وجود عيوب في الحاجب مثل خفة الشعر به أو وجود فراغات بين الشعر وبعضه





- كذلك يمكن للرجال استخدام هذه التقنية وستكون نتيجة جيدا جدا فى حالة تعرضهم لمرض أو حادث دمر منطقة الحاجب.





إجراءات يجب اتباعها قبل جلسة الميكروبليدنج





عن اتخاذ قرار عمل الميكروبليدنج يجب أولا البحث عن مكان متخصص جيد السمعة موثوق فيه حتى نضمن جودة نوع الأحبار المستخدمة وأن يكون لونها مناسب لبشرتك ولون شعرك، التعقيم مطلوب قبل الجلسة، ولابد أن تتأكدي أنت من ذلك وأن الاداة المستخدمة هي استخدام شخصي لكي انتِ فقط.





احتياطات اتبعيها قبل الميكروبليدينج





قبل الخضوع لجلسة الميكروبليدنج، هناك مجموعة من الاحتياطات منها عدم تناول الكافيين أو الكحوليات يوم الجلسة والابتعاد عن زيت السمك وفيتامين e دواء الأسبرين أو إيبوبروفين لتسكين الألم لمدة أسبوع على الأقل قبل رسم الحواجب لتجنب النزيف، والابتعاد عن حمام شمس لمدة 3 أيام قبلها، عدم استخدام مواد كيميائية أو علاجات على الوجه لمدة أسبوعين أو ثلاثة قبل الميكروبيلدينج، عدم إزالة شعر الحواجب أو حقن البوتوكس لمدة شهر على الأقل قبل جلسة الميكروبيلدينج، ولا تمارس رياضة يوم رسم الميكروبليدنج.





الميكروبليدينج.. ونصائح هامة بعد العملية





تتسبب الخدوش والجروح الناتجة عن الميكروبليدنج في حدوث بعض الأحمرار والانتفاخ؛ لذلك هناك مجموعة من التحذيرات التي يجب معرفتها لتجنبها بعد الميكروبليدنج.





لا تتعرضي للشمس لمدة 4 أيام بعد الميكروبيلدينج، ولا تضعي الماء على الحواجب لمدة تتراوح من أسبوع الى10 أيام، ولا تضعي مستحضرات التجميل نهائيا على الحواجب، ولا تضعي يدك على الخدوش، ولاتقشري وجهك لمدة 4 أسابيع على أقل تقدير بعد الميكروبليدنج وتجنبي تماما النوم على الوجه لمدة 10 أيام على الأقل.





أضرار الميكروبليدنج





لا تسرفي في استخدام تلك التقنية، فإذا لم تكوني في حاجة لها فلا تستخدميها، فهي كأي تقنية لها أضرار، فيجب أولا أن تعلمي أنه لم يتم تنظيم استخدام الصبغات والألوان الخاصة بهذه التقنية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، ولذلك من المهم الذهاب إلى مكان موثوق فيه هذا يستخدم المواد الأفضل لتقليل من احتمالية حدوث الحساسية من المواد المستخدمة.