طلب مناقشة عن سياسة الحكومة للحفاظ على الصناعات اليدوية من الاندثار

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، وذالك لبحث سياسة الحكومة للحفاظ على الصناعات اليدوية في مصر من خطر الإندثار.



وقالت "فهيم"، إنه في وقت سابق من الزمن كانت أسواق المهن اليدوية تضج بالزوار والسياح، وكنت أن وقفت للحظة تشعر بالحيرة والإبهار من جمال ما تشاهد، فالحرف اليدوية تاريخ عريق من الأصالة والإبداع، وأيد ماهرة تصوغ الجمال، حرف شعبية وحكايات تروي حضارة بلد وعراقة تراثه.



وأضافت "فهيم"، أن جميع المبادرات الخاصة بالحفاظ على هذه الصناعات من الاندثار، ذهبت هباءً ولا أثر لها على أرض الواقع، وهو ما يستدعي تدخلًا حكوميًا للحفاظ على هذه الصناعات واحتضانها التي تعكس تاريخ مصر وحضارتها الأصيلة.



وأكدت عضو مجلس النواب، أنه علينا البحث عن المشاكل التي تواجه الصناعات اليدوية في مصر، والعمل على إزالتها للحفاظ على هذا التراث المصري الهام، والتي من بينها ارتفاع أسعار المواد الأولية، وصعوبة تسويق المنتجات وعدم وجود اهتمام كافي من الجهات المعنية بأصحاب الحرف.

