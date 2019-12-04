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تفكيك شبكة تهريب مهاجرين عراقيين في بلجيكا

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:31 م
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الشرطة البلجيكية
الشرطة البلجيكية
وكالات
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أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات المعنية في بلجيكا، اعتقلت أربعة أشخاص يشتبه بأنهم يهربون بشكل غير قانوني مهاجرين عراقيين من وإلى بريطانيا.

 

وأوقفت النيابة العامة في مدينة أنتويرب شمال بلجيكا، أربعة أشخاص، نتيجة عملية مشتركة نفذها جهازا شرطة البلدين، حصلت أواخر نوفمبر، في المملكة المتحدة وفي بلجيكا وفي مطار أمستردام – سخيبول في هولندا.

 

وعثر محققو شرطة أنتويرب الفيدرالية في المدينة الساحلية على منزل يستخدم لاستقبال أشخاص سيتم تهريبهم.

 

وبحسب القناة، أتاحت عمليات بحث أخرى الوصول إلى رجل يعتبر بمثابة رئيس شبكة المهربين، وقد أوقف في المملكة المتحدة، وفق النيابة.

 

وأوضحت القناة أن الموقوفين الثلاثة الآخرون، تعتبرهم النيابة "متواطئين"، يشتبه بأنهم شاركوا في عملية الاتجار بالبشر هذه التي تسبق عبور بحر المانش.

 

وأحد الموقوفين الثلاثة الذي اعتقل في أمستردام، بريطاني الجنسية من أصول عراقية يبلغ 42 عاما، وهو حاليا ملاحق بمذكرة توقيف أوروبية أصدرها قاضي التحقيق البلجيكي الذي يترأس التحقيق، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

 

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مهاجرين عراقيين شبكة تهريب عراقيين بلجيكا العراق

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