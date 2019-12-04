Advertisements
Advertisements
Advertisements

تحذير: إذا كان لديك هذه الأعراض.. راجع طبيب القلب!

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:54 م
Advertisements
إذا كان لديك هذه الأعراض.. راجع طبيب القلب!
إذا كان لديك هذه الأعراض.. راجع طبيب القلب!
Advertisements
يتجاهل الكثير بعض الأعراض "البسيطة" التي قد تطرأ عليه أو لا ينتبه إليها، ويمكن لهذه الأعراض أن تكشف عن وجود أمراض خطيرة، ولكن في حالة أكتشافها مبكرًا، يسمح بعلاج الأمراض بطريقة أفضل وأكثر نجاحا. 

ونستعرض معكم فيما يلي بعض الأعراض التي تتطلب زيارة طبيب القلب فور الشعور بها.

ألم في الصدر

قد يشير ألم الصدر إلى وجود شيء خاطئ وأنه يجب عليك التحقق من نفسك، وعلى الرغم من أن القلب ليس هو السبب الوحيد لمثل هذا الألم ، ولكن يجب زيارة طبيب القلب للتخلص من الشك، حيث أن الألم المصاحب لمشاكل القلب له أيضًا أعراض مصاحبة مثل الشعور بالضغط وثقل في الصدر، وألم يمتد إلى الظهر والفك والكتفين والذراعين، وهذا الألم يستمر عادة لبضع دقائق ويتكرر عدة مرات على مدى فترة زمنية قصيرة، وقد يصاحبها ضيق التنفس أو التعرق والدوخة والغثيان.

ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم من عوامل الخطر الرئيسية لفشل القلب، ويُطلق عليه اسم القاتل الصامت، لأنه لا توجد أعراض يمكن أن تقودك إلى استنتاج أن ضغط دمك غير صحيح ما لم تقيسه، لهذه الأسباب، يُنصح بمراقبة مستواه بانتظام.

صعوبة التنفس
إذا حدث هذا لك كثيرًا، فقد يشير إلى عدم انتظام ضربات القلب أو الإصابة بأمراض الشريان التاجي.

ارتفاع الكوليسترول في الدم
يشير مستوى الكوليسترول المرتفع إلى أن الدهون قد تراكمت على شرايين الدم، وهذه الحالة محفوفة بالمخاطر، ويتم الاعتماد في الغالب على نظام غذائي مناسب أو تناول الأدوية.

أمراض الكلى المزمنة
إذا كانت كليتك لا تعمل بشكل صحيح أو تعاني من بعض المشاكل، فأنت أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

التاريخ الطبي للعائلة
تعتبر بعض أمراض القلب وراثية، إذا كان شخص ما في الأسرة قد عانى بالفعل من هذه المشكلة، فيمكن للطبيب تحديد درجة الخطر التي تطورت معك.

مرض الشريان المحيطي
مرض الشرايين المحيطية هو تضييق للشرايين الطرفية، وخاصة في الساقين، وهو مشابه لمرض الشريان التاجي وغالبًا ما يحدث أن يكون الشخص مصابًا بالمرضين، ويزيد التدخين وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول ومرض السكري كلها من فرص الإصابة بأمراض القلب، وقد تتسبب التغييرات في الشرايين الطرفية إلى انسداد الشريان.

انخفاض النشاط البدني
لكي يعمل الجسم والقلب جيدًا، عليك أن تكون نشطًا بدنيًا، لذلك يجب ممارسة الرياضة حيث إنها تعزز من الصحة العامه للجسم كله، لذلك يوصى بأن يكون أي نوع من النشاط البدني مرتين في الأسبوع على الأقل، حتي لا تكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

التدخين 
من المرجح بدرجة أكبر أن يضر المدخنين بصحة القلب ، لذلك ينصحون باستشارة الطبيب بانتظام.

Advertisements

أخبار تهمك

محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة في مباراة ليفربول ضد إيفرتون

منذ نصف ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر Liverpool Salah.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

قنوات مفتوحة تنقل مباشرة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم.. مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانا Salah

منذ 43 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يطمئن على إصابة "معلول"

منذ أقل من ساعة

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 18 ساعة

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة.. عودة ثنائي الأهلي من الإصابة استعدادا للهلال السوداني

منذ ساعة و 10 دقيقة

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 18 ساعة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ يوم

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4-12-2019.. ارتفاعات بالجملة لسعر عيار 21

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. نجم أهلي جده معروض على الأهلي في الشتاء

منذ حوالي 10 ساعات

كيف يعالج رينيه فايلر أخطاء الأهلي أمام بني سويف

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:29 ص

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

07:39 م

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

09:34 ص

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

09:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status