تحذير: إذا كان لديك هذه الأعراض.. راجع طبيب القلب!

يتجاهل الكثير بعض الأعراض "البسيطة" التي قد تطرأ عليه أو لا ينتبه إليها، ويمكن لهذه الأعراض أن تكشف عن وجود أمراض خطيرة، ولكن في حالة أكتشافها مبكرًا، يسمح بعلاج الأمراض بطريقة أفضل وأكثر نجاحا.



ونستعرض معكم فيما يلي بعض الأعراض التي تتطلب زيارة طبيب القلب فور الشعور بها.





ألم في الصدر





قد يشير ألم الصدر إلى وجود شيء خاطئ وأنه يجب عليك التحقق من نفسك، وعلى الرغم من أن القلب ليس هو السبب الوحيد لمثل هذا الألم ، ولكن يجب زيارة طبيب القلب للتخلص من الشك، حيث أن الألم المصاحب لمشاكل القلب له أيضًا أعراض مصاحبة مثل الشعور بالضغط وثقل في الصدر، وألم يمتد إلى الظهر والفك والكتفين والذراعين، وهذا الألم يستمر عادة لبضع دقائق ويتكرر عدة مرات على مدى فترة زمنية قصيرة، وقد يصاحبها ضيق التنفس أو التعرق والدوخة والغثيان.





ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم من عوامل الخطر الرئيسية لفشل القلب، ويُطلق عليه اسم القاتل الصامت، لأنه لا توجد أعراض يمكن أن تقودك إلى استنتاج أن ضغط دمك غير صحيح ما لم تقيسه، لهذه الأسباب، يُنصح بمراقبة مستواه بانتظام.





صعوبة التنفس

إذا حدث هذا لك كثيرًا، فقد يشير إلى عدم انتظام ضربات القلب أو الإصابة بأمراض الشريان التاجي.





ارتفاع الكوليسترول في الدم

يشير مستوى الكوليسترول المرتفع إلى أن الدهون قد تراكمت على شرايين الدم، وهذه الحالة محفوفة بالمخاطر، ويتم الاعتماد في الغالب على نظام غذائي مناسب أو تناول الأدوية.





أمراض الكلى المزمنة

إذا كانت كليتك لا تعمل بشكل صحيح أو تعاني من بعض المشاكل، فأنت أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.





التاريخ الطبي للعائلة

تعتبر بعض أمراض القلب وراثية، إذا كان شخص ما في الأسرة قد عانى بالفعل من هذه المشكلة، فيمكن للطبيب تحديد درجة الخطر التي تطورت معك.





مرض الشريان المحيطي

مرض الشرايين المحيطية هو تضييق للشرايين الطرفية، وخاصة في الساقين، وهو مشابه لمرض الشريان التاجي وغالبًا ما يحدث أن يكون الشخص مصابًا بالمرضين، ويزيد التدخين وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول ومرض السكري كلها من فرص الإصابة بأمراض القلب، وقد تتسبب التغييرات في الشرايين الطرفية إلى انسداد الشريان.





انخفاض النشاط البدني

لكي يعمل الجسم والقلب جيدًا، عليك أن تكون نشطًا بدنيًا، لذلك يجب ممارسة الرياضة حيث إنها تعزز من الصحة العامه للجسم كله، لذلك يوصى بأن يكون أي نوع من النشاط البدني مرتين في الأسبوع على الأقل، حتي لا تكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.





التدخين من المرجح بدرجة أكبر أن يضر المدخنين بصحة القلب ، لذلك ينصحون باستشارة الطبيب بانتظام.



