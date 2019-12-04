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ريال مدريد يفقد صفقة "زيدان" المفضلة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 02:41 م
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زيدان
زيدان
الفجر الرياضي
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يواجه زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد أزمة جديدة في ضم بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

 

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن إدارة ريال مدريد مترددة بشأن التعاقد مع بوجبا لارتفاع راتبه وهو ما يجعل زيدان في ورطة شديدة لرفض مطالبه بخلاف الوعود التي حصل عليها عند العودة.

 

وأشارت إلى أن ريال مدريد ليس على استعداد لدفع 120 مليون يورو لضم بول بوجبا , أو دفع راتب يصل الى 16 مليون يورو سنوياً بدعوى أنه لا يستحق ذلك.

 

وأضافت أن إدارة النادي الملكي لا تريد بول بوجبا حتى لا تعيق تطور فيدي فالفيردي كما أن هناك خيارات أخرى في السوق مثال فان دي بيك أو كريستيان إيركسن من توتنهام الإنجليزي.

 

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نادي ريال مدريد زيدان ريال مدريد بول بوجبا اخبار الرياضة

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