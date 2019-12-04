محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة في مباراة ليفربول ضد إيفرتون

يفكر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول في إراحة محمد صلاح في مباراة إيفرتون اليلة في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية أن كلوب يرغب في منح محمد صلاح قسطاً كافياً من الراحة لرغبته في الاستعداد الجدي لمباراة ريد سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن كلوب يسعى لتجهيز أهم أسلحته قبل لقاء ريد بول سالزبورج، في الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا، إذ يرغب في جاهزية عناصره الأساسية، للمباراة الحاسمة التي يحتاج فيها للفوز من أجل حسم التأهل لدور الـ16