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كشف وعلاج بالمجان.. افتتاح قافلة طبية وبيطرية ببني سويف (صور)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:57 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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افتتح الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الاربعاء، أعمال القافلة الطبية الشاملة بقرية بني سليمان مركز بني سويف شرق النيل، والتي يتم تنظيمها بالتعاون بين المحافظة وجامعة بني سويف ونادي روتاري بني سويف.

وذلك بحضور الأستاذ ثروت حلمي رئيس نادي روتاري بني سويف، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتور طارق الوكيل، مدير الطب البيطري وعددًا من قيادات جامعة بني سويف والجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأكد المحافظ، خلال تفقده لسير العمل بالقافلة التي تضم تخصصات في فرعي الطب البشري والبيطري، أن هذه القافلة تعد نموذجا مميزا للمشاركة المجتمعية الرائدة لدعم وتحسين مستوى الخدمة الصحية بالقرى الأكثر احتياجا، مثمنًا الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية وأندية الروتاري والقطاع الخاص في مجال خدمة المجتمع، بهدف تحقيق التنمية في مختلف القطاعات الحيوية، تحت مظلة المبادرات التنموية والخدمية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين وحشد كافة الجهود الممكنة في سبيل تحقيق هذا الغرض.

وأشار المحافظ، إلى أهمية استمرار هذه القوافل واتساع نطاقها الجغرافي ليغطى كافة القرى والمناطق النائية والأكثر احتياجا خاصة وأنها تضم العديد من التخصصات الطبية والبيطرية الهامة، لافتًا إلى دعمه الكامل لكافة للمبادرات المجتمعية من خلال حشد كافة الجهود والعمل تحت مظلة وأجندة عمل موحدة من خلال فريق يعمل بروح التعاون والتكامل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، أن القافلة يتم تنفيذها ضمن البروتوكول الموقع بين الجامعة ونادي روتاري بني سويف، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين عن طريق تنظيم قوافل طبية شاملة مشتركة في التخصصات الطبية سواء البشرية أوالبيطرية، مؤكدًا على أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيد من القوافل بكافة مراكز وقرى المحافظة ضمن برنامج القوافل التي تنفذها المحافظة، مشيرًا إلى أن مجال المشاركة المجتمعية من المجالات الهامة في قطاع خدمة المجتمع بالجامعة، والذي يتضمن العديد من الأنشطة التنموية التي تهدف إلى خدمة المجتمع السويفي،والدفع بخطة المحافظة في مجال التنمية المستدامة.

وتضم القافلة الطبية المجانية تخصصات: باطنة، وأطفال، ونساء وتنظيم أسرة، وجلدية، وأسنان، وعظام وغيرها، ويتم الكشف على المواطنين بمعرفة أطباء من كليات الطب والأسنان والصيدلية والتمريض بجامعة بني سويف، وصرف العلاج لهم بالمجان والذي يتكفل به نادي روتاري بني سويف، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

كما يتم من خلال القافلة البيطرية الكشف على الماشية وتقديم كل العلاجات اللازمة في كافة التخصصات البيطرية من إجراء الفحص التناسلي والكشف على أمراض الباطنة والطفيليات بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وذلك ضمن خطة المحافظة التي ترتكز على تكثيف القوافل البيطرية والاستمرار في التحصين بصفة دورية للوقاية من مختلف الأمراض الوبائية، وعقد الندوات التوعوية لأصحاب المزارع والمربين بأهمية وضرورة التحصينات والتعريف بمختلف الأمراض الوبائية.
كشف وعلاج بالمجان.. افتتاح قافلة طبية وبيطرية ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. افتتاح قافلة طبية وبيطرية ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. افتتاح قافلة طبية وبيطرية ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. افتتاح قافلة طبية وبيطرية ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. افتتاح قافلة طبية وبيطرية ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. افتتاح قافلة طبية وبيطرية ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. افتتاح قافلة طبية وبيطرية ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. افتتاح قافلة طبية وبيطرية ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. افتتاح قافلة طبية وبيطرية ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. افتتاح قافلة طبية وبيطرية ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. افتتاح قافلة طبية وبيطرية ببني سويف (صور)
كشف وعلاج بالمجان.. افتتاح قافلة طبية وبيطرية ببني سويف (صور)
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