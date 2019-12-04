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موت شعبان عبد الرحيم.. هجوم شرس على "آيات عرابي" بعد شماتتها في وفاته.. ونجيب ساويرس يرد!
الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:22 م
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طالت عاصفة من الهجوم الشرس على الهاربة الإخوانية آيات عرابي، وذلك بسبب شماتها في موت شعبان عبد الرحيم بالرغم من انتقاله إلى رحمة الله، ولم حتى تحترم حرمة الموت.
ونشرت آيات عرابي بعد موت شعبان عبد الرحيم، تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، قائلة: "هلاك شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية (بنحبك يا سيسي).. خليه ينفعك".
هلاك شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية (بنحبك يا سيسي)— Ayat oraby (@ayaa00) ٣ ديسمبر ٢٠١٩
خليه ينفعك !! #آيات_عرابي pic.twitter.com/1PmL3N6bkW
ورد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، بحدة على الهاربة الإخوانية وعلمها كيف تحترم الموتى، قائلًا: "فيه وساخة أكتر من كده، لا شماتة فى الموت يا عديمة الأخلاق والتربية!".
فيه وساخة أكتر من كده : لا شماتة فى الموت يا .... عديمة الأخلاق و التربية ! https://t.co/rciBNtVQcX— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) ٣ ديسمبر ٢٠١٩
ورحل عن عالمنا أمس الثلاثاء المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم عن عمر يناهز 62 عامًا بعد مروره بوعكة صحية شديدة، دخل على أثرها لمستشفى المعادي العسكري على مدار الأيام الماضية.
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