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مدحت الكاشف: جلال الشرقاوي علامة فارقة في تاريخ المسرح المصري

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:07 م
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مدحت الكاشف
مدحت الكاشف
عبدالحافظ حمدي
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انطلقت منذ قليل ندوة تكريم المخرج د. جلال الشرقاوي حامل اسم الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، تلك الندوة التى حملت اسم "أستاذ في عيون الأجيال".


من جانبه عبر د. مدحت الكاشف وكيل المعهد العلى للفنون المسرحية عن سعادته لإدارته تلك الندوة، وأكد أن "الشرقاوى" رائد وعلامة فارقة في تاريخ المسرح المصري، فهو مخرج متعدد الاتجاهات ولكن مع الاحتفاظ بأسلوبه الفنى، فـ "الشرقاوى" مؤسسة مسرحية وعلمية وفنية متكاملة، حيث استطاع أن يشكل نقطة فارقة في مسرح القطاع الخاص والمسرح السياسي على وجه التحديد، ولذلك فجمهور مسرحه "مسرح الفن" كان يختلف تماما عن جمهور المسرح عموما.


وأشار "الكاشف" إلى أنه حظى بصحبة جلال الشرقاوى طوال 35 عاما ما بين الدراسة بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وما بين الأعمال المسرحية التى شاركه فيها.


قدم الندوة أستاذ الدراما والنقد محمد رفعت، وأدارها د. مدحت الكاشف، ويحاوره على المنصة الفنانة د. سميرة محسن والمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.


الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة يقام تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان.


مدحت الكاشف: جلال الشرقاوي علامة فارقة في تاريخ المسرح المصري
مدحت الكاشف: جلال الشرقاوي علامة فارقة في تاريخ المسرح المصري
مدحت الكاشف: جلال الشرقاوي علامة فارقة في تاريخ المسرح المصري
مدحت الكاشف: جلال الشرقاوي علامة فارقة في تاريخ المسرح المصري
مدحت الكاشف: جلال الشرقاوي علامة فارقة في تاريخ المسرح المصري
مدحت الكاشف: جلال الشرقاوي علامة فارقة في تاريخ المسرح المصري
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مهرجان الإسكندرية المسرحي الاسكندرية المسرحي

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