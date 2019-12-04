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إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:05 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
احمد فتحي الدسوقي
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف برئاسة المحاسب يحيى ياسين، بالتعاون مع قوات الشرطة، حملة مكبرة رفع وإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع واحياء المدينة، أسفرت عن إزالة 420 حالة إشغالات متنوعة، وتحررت المخالفات اللأزمة وجارٍ إتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

قاد الحملة المحاسب يحيى ياسين، رئيس الوحدة المحلية، بدعم قوات التأمين برئاسة اللواء حمدي فرج، مساعد مدير أمن بني سويف لقطاع الجنوب، والعقيد محمود مهني، مأمور مركز شرطة اهناسيا، والنقيب عماد عرفة، معاون مباحث المركز، والنقيب محمد عقيل، من شرطة المرافق، ونشأت معبد وعلي حماد، وعلاء الصغير، نواب رئيس المدينة، ومسئولي الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع 420 حالة إشغال متنوعة من شوارع جمال عبد الناصر وشارع المرور وعدد من الشوارع الرئيسية والجانبية الآخرى بالمدينة، وشملت: إزالة 68 بروز مخالف أمام المحلات التجارية و74 تاندة مخالفة و5 أكشاك مخالف بشارع السكه الحديد و137 إعلان مخالف بشارع ترعة السلطاني وشارع جمال عبدالناصر و18 صبة خرسانية و120 حالة إشغالات متنوعة، بشارعي المرور والزراعة، وتم التحفظ على المضبوطات المخالفة بديوان الوحدة المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

ووجه الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بني سويف، بضرورة استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
إزالة 420 حالة إشغالات من شوارع إهناسيا ببني سويف (صور)
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