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قرعة كوبا أمريكا 2020.. مجموعة صعبة للأرجنتين ولقاء أصعب في الافتتاح

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:59 ص
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كوبا أمريكا
كوبا أمريكا
عبد القادر عرابي
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سحبت اليوم قرعة بطولة كوبا أمريكا 2020 التي ستقام في الأرجنتين وكولومبيا بمشاركة 12 منتخباً في الفترة من 12 يونيو حتى 12 يوليو من عام 2020.

 

وقرر اتحاد دول أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول" تقسيم الدول المشاركة لمجموعتين، بواقع ستة منتخبات في كل مجموعة.

 

مجموعات قرعة كوبا أمريكا

 

المجموعة الأولى: الأرجنتين - استراليا - بوليفيا - أوروجواي - تشيلي - باراجواي

 

المجموعة الثانية: البرازيل - كولومبيا - قطر - الإكوادور – بيرو - فنزويلا

 

مواجهة الافتتاح

 

وتفتتح البطولة بمواجهة المنتخب الأرجنتيني صاحب المركز الثالث، مع منتخب تشيلي صاحب المركز الرابع.

 

وكانت آخر مواجهات الفريقين في البطولة التي أقيمت يونيو الماضي في البرازيل، حين تفوق التانجو على منتخب تشيلي وأحرز المركز الثالث.

 

نظام التأهل

 

وتتأهل المنتخبات الاربع الاولى من كل مجموعة لدور الثمانية، حيث يلتقي أول كل مجموعة، مع رابع المجموعة الأخرى، بينما يلاقي ثاني كل مجموعة، ثالث المجموعة الأخرى.

 

جدير بالذكر أن منتخب البرازيل هو صاحب لقب آخر نسخة للبطولة، حين استضافها الصيف الماضي.

 

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