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غادة عجمي تشيد ببوابة الجوازات والهجرة: تسهل التعامل مع المصريين

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:31 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إسلام شعراوي
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أشادت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بدور وزارة الداخلية في تسهيل التعامل مع المصريين في الخارج وكذلك الأجانب، مؤكدة أن إطلاق موقع إلكترونى خاص بإدارة الجوازات والهجرة والجنسية، خطوة قوية للغاية في سبيل التسهيل على المصريين في الخارج.

وأشارت إلى أن الموقع تم تصميمه بشكل سهل للغاية، يضمن سهولة في التعريف بالخدمة وبالنص القانونى المنظم لها، والموعد القانونى لاتمام الخدمة واستفادة صاحب الطلب منها والمستندات القانونية المطلوبة لاتمام الخدمة والنماذج القانونية لتقديم طلب الخدمة والبيانات المطلوب استيفائها.

وطالبت النائبة المصريين في الخارج، بضرورة التجاوب مع الخدمة الجديدة التي قدمتها وزارة الداخلية بهدف تسهيل إتمام إجراءاتهم.

وأكدت أن هذه الخطوة، تساهم تحديث خدمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وتعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية، وتيسير الإجراءات.
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الكلمات المفتاحية

النائبة غادة عجمي

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