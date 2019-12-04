أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

أشعل أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي الألغاز والأسئلة حول مصيره مع القلعة الحمراء من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتغريدة عن الكرامة بالتزامن مع أزمة تجديد عقده.

وكتب أحمد فتحي على تويتر: "القرارات التي تصنعها الكرامة صح.. حتي لو وجعتك" وهو ما جعل أصابع الاتهام تشير إلى الاختلاف في تجديد عقده.

واستقر نادي الأهلي على تجديد عقد أحمد فتحي لمدة موسم مع ترضيته ماديًا خاصة أنه يحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل لكن ما زال الفريق الأحمر لم يفاوضه للتجيد بشكل رسمي في هذه الفترة.