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أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:29 ص
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أحمد فتحي
أحمد فتحي
الفجر الرياضي
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أشعل أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي الألغاز والأسئلة حول مصيره مع القلعة الحمراء من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتغريدة عن الكرامة بالتزامن مع أزمة تجديد عقده.

 

وكتب أحمد فتحي على تويتر: "القرارات التي تصنعها الكرامة صح.. حتي لو وجعتك" وهو ما جعل أصابع الاتهام تشير إلى الاختلاف في تجديد عقده.

 

واستقر نادي الأهلي على تجديد عقد أحمد فتحي لمدة موسم مع ترضيته ماديًا خاصة أنه يحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل لكن ما زال الفريق الأحمر لم يفاوضه للتجيد بشكل رسمي في هذه الفترة.

 

 

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي
أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي
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نادي الاهلي تجديد عقد احمد فتحي الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي احمد فتحي

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