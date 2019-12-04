Advertisements
اسعار العملات اليوم في مصر .. استقرار متواصل للعملات العربية والاجنبية
الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:40 ص
Advertisements
Advertisements
اسعار العملات اليوم في مصر
سجلت اسعار العملات اليوم في مصر حالة من الاستقرار في كافة البنوك العاملة في مصر اليوم الاربعاء 4-12-2019 ، وتشهد اسعار العملات حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفتر الماضية ، حيثيستقر سعرؤ الدولار واليورو الاوروبي مقابل الجنيه المكصري وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار العملات اليوم في مضر جاءت الاسعار على النحو التالي:
اسعار الدولار في مصر اليوم في البنوك
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.07 جنيه للشراء،و 16.17 جنيه للبيع.
اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات العربية والاجنبية اليوم في مصر
سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 17.7910 جنيهًا للشراء 17.9245 جنيهًا للبيع
سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 20.8756 جنيهًا للشراء 21.0282 جنيهًا للبيع
سجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.2508 جنيهًا للشراء 16.3700 جنيهًا للبيع
سجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.7580 جنيهًا للشراء 14.8688 جنيهًا للبيع
سجل متوسط سعر الريال سعودي مقابل الجنيه المصري 4.2839 جنيهًا للشراء 4.3154 جنيهًا للبيع
سجل متوسط سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.8286 جنيهًا للشراء 53.2785 جنيهًا للبيع
سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 4.3738 جنيهًا للشراء 4.4056 جنيهًا للبيع
سجل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 2.2759 جنيهًا للشراء 2.2930 جنيهًا للبيع
أسعار العملات موضحة بالجدول ادناه
العملة
شراء
بيع
دولار أمريكي
16.0656
16.1817
يورو
17.6910
17.9245
جنيه إسترليني
20.8756
21.0282
فرنك سويسري
16.2508
16.3700
100 ين ياباني
14.7508
14.8688
ريال سعودي
4.2839
4.3154
دينار كويتي
52.8786
53.2785
درهم اماراتي
4.3738
4.4056
اليوان الصيني
2.2759
2.2930
Advertisements