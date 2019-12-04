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اسعار العملات اليوم في مصر .. استقرار متواصل للعملات العربية والاجنبية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:40 ص
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اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر
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اسعار العملات اليوم في مصر 
سجلت اسعار العملات اليوم في مصر حالة من الاستقرار في كافة البنوك العاملة في مصر اليوم الاربعاء 4-12-2019 ، وتشهد اسعار العملات حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفتر الماضية ، حيثيستقر سعرؤ الدولار واليورو الاوروبي مقابل الجنيه المكصري وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار العملات اليوم في مضر جاءت الاسعار على النحو التالي:

اسعار الدولار في مصر اليوم في البنوك 
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو  16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو  16.06 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.07 جنيه للشراء،و 16.17 جنيه للبيع.

اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر

 اسعار العملات العربية والاجنبية اليوم في مصر 

سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 17.7910 جنيهًا للشراء 17.9245 جنيهًا للبيع
سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 20.8756 جنيهًا للشراء 21.0282 جنيهًا للبيع
سجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.2508 جنيهًا للشراء 16.3700 جنيهًا للبيع
سجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.7580 جنيهًا للشراء 14.8688 جنيهًا للبيع
سجل متوسط سعر الريال سعودي مقابل الجنيه المصري 4.2839 جنيهًا للشراء 4.3154 جنيهًا للبيع
سجل متوسط سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.8286 جنيهًا للشراء 53.2785 جنيهًا للبيع
سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 4.3738 جنيهًا للشراء 4.4056 جنيهًا للبيع
سجل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 2.2759 جنيهًا للشراء 2.2930 جنيهًا للبيع

 أسعار العملات موضحة بالجدول ادناه 

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0656

16.1817

يورو

17.6910

17.9245

جنيه إسترليني

20.8756

21.0282

فرنك سويسري

16.2508

16.3700

100 ين ياباني

14.7508

14.8688

ريال سعودي

4.2839

4.3154

دينار كويتي

52.8786

53.2785

درهم اماراتي

4.3738

4.4056

اليوان الصيني

2.2759

2.2930



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