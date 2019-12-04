اسعار العملات اليوم في مصر .. استقرار متواصل للعملات العربية والاجنبية

اسعار العملات اليوم في مصر

سجلت اسعار العملات اليوم في مصر حالة من الاستقرار في كافة البنوك العاملة في مصر اليوم الاربعاء 4-12-2019 ، وتشهد اسعار العملات حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري خلال ت عاملات الفتر الماضية ، حيثيستقر سعرؤ الدولار واليورو الاوروبي مقابل الجنيه المكصري وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار العملات اليوم في مضر جاءت الاسعار على النحو التالي:





اسعار الدولار في مصر اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.06 جنيه للشراء، و 16.16 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.07 جنيه للشراء،و 16.17 جنيه للبيع.



