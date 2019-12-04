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السعودية ضد قطر.. ضربة للأخضر قبل نصف نهائي خليجي 24

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:37 ص
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سالم الدوسري
سالم الدوسري
علي نبوي
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تلقى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية ضربة موجعة قبل مباراة الأخضر غدًا أمام قطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي.

ويلتقي منتخب السعودية بنظيره المضيف القطري مساء غد الخميس ف نصف نهائي كأس الخليج العربي المقام بالدوحة.

وكشفت تقارير صحفية في السعودية عن أن سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي لن يتمكن من المشاركة في مباراة قطر غدًا بسبب الإصابة.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن الدوسري تعرض لكدمة قوية في الساق خلال مباراة السعودية الماضية أمام عمان والتي حسمها رجال رينادر بصالحهم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب لن يتمكن من المشاركة في مباراة قطر المقبلة، لعدم تعافيه من الإصابة.

وكان منتخب السعودية قد تأهل لنصف نهائي كأس الخليج العربي بعدما احتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

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كأس خليجي 24 سالم الدوسري السعودية ضد قطر السعودية

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