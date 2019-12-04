سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4-12-2019.. ارتفاعات بالجملة لسعر عيار 21

سعر الذهب اليوم في مصر





استقر سعر الذهب اليوم في مصر في محلات الصاغة العاملة في مصر وذلك بعد ارتفاعه خلال تعاملات امس بقيمة 8 جنيهات ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 الى نحو 670 جنيها، وكانت أسعار الذهب حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليومين الماضيين، نتيجة لاستقرار الأسعار على المستوى العالمي ، وكانت التوقعات تشير الى احتمالية ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم وجاءت على النحو التالي:





توقعات اسعار الذهب الفترة القادمة

من المتوقع أن ترتفع معدلات الطلب على الذهب في أسواق الصاغة خلال الفترة الحالية تزامنًا مع أعياد الكريسماس وعيلاد الميلاد المجيد خلال شهر يناير المقبل وبالتالي فإن احتمالية ارتفاع الأسعار مرتفعة.





اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء فير سوق الصاغة المحلى





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 575.06 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته670.91 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 766.73 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,367 جنيها.









الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 755 إلى 758 عيار 22 692 إلى 695 عيار 21 661 إلى 663 عيار 18 567 إلى 568 عيار 14 441 إلى 442 عيار 12 378 إلى 379 الاونصة 23.494 إلى 23.565 الجنيه الذهب 5,288 إلى 5,304 الكيلو 755.429 إلى 757.714



