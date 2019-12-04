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سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4-12-2019.. ارتفاعات بالجملة لسعر عيار 21

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:23 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
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سعر الذهب اليوم في مصر 

استقر سعر الذهب اليوم في مصر في محلات الصاغة العاملة في مصر وذلك بعد ارتفاعه خلال تعاملات امس بقيمة 8 جنيهات ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 الى نحو 670 جنيها، وكانت أسعار الذهب حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليومين الماضيين، نتيجة لاستقرار الأسعار على المستوى العالمي ، وكانت التوقعات تشير الى احتمالية ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم وجاءت على النحو التالي:

 توقعات اسعار الذهب الفترة القادمة
من المتوقع أن ترتفع معدلات الطلب على الذهب في أسواق الصاغة خلال الفترة الحالية تزامنًا مع أعياد الكريسماس وعيلاد الميلاد المجيد خلال شهر يناير المقبل وبالتالي فإن احتمالية ارتفاع الأسعار مرتفعة.

اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء فير سوق الصاغة المحلى

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  575.06 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته670.91 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 766.73 جنيها .
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,367 جنيها.


الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

755 إلى 758

عيار 22 

692 إلى 695

عيار 21

661 إلى 663

عيار 18

567 إلى 568

عيار 14

441 إلى 442

عيار 12

378 إلى 379

الاونصة

23.494 إلى 23.565

الجنيه الذهب

5,288 إلى 5,304

الكيلو

755.429 إلى 757.714

 


سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

 اسعار الذهب على المستوى العالمي اليوم 
سجلت أسعار الذهب أعلى مستوي في شهر ليصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 1 بالمائة ليسجل 1484.40 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 6 نوفمبر الماضي، وقفز سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.1 بالمائة ليسجل مستوى 1478.62 دولار للأوقية.

 سبب ارتفاع الذهب على المستوى العالم
 وارتفع الاقبال على المعدن الاصفر على المستوى العالمى خلال تعاملات اليومين الماضيين بعد انحسار آمال المستثمرين بشأن التوصل لاتفاق تجارى بين الصين والولايات المتحدة الامريكية، خاصة بعد إعلان الصين تمسكها بأن يشمل الاتفاق التجارى المبدئي بين الطرفين الغاء الرسوم الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة على الصين، الأمر الذي أدى إلى احسار الثقه في تحسن الاوضاع الاقتصادية بالتالى الاتجاة للاوعية الادخارية الامنة والتى ياتى على راسها الذهب باعتباره أحد أهم الاستثمارات الامنة في العالم، ويؤثر تحركات السعر العالمى على الاسعار المحلية في مصر بشكل مباشر  فضلا عن بعض المتغيرات المحلية التى من شأنها التأثير على الاسعار.

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