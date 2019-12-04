نقيب الأطباء يلتقي مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية لبحث سبل التعاون

التقي الدكتور حسين خيري، نقيب أطباء مصر، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، ومقرر لجنة العلاقات الخارجية دكتور محمد حامد الاكشر، ووكيل النقابة الدكتورة نجوى الشافعي، السفير إيهاب فوزي، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والعلاقات متعددة الأطراف، لبحث سبل التعاون بين نقابة أطباء مصر ووزارة الخارجية المصرية.





وأفاد الأكشر، انه تم التحاور في عدة نقاط هامة وبعض مشاكل الأطباء التي يجدها الأطباء أثناء سفرهم للخارج مثل رفع درجة الاعتراف بالماجستير في التخصصات الطبية من الجامعات المصرية بحيث يسمح للطبيب بالترقي لدرجة استشاري بعد عدد معين من سنوات الخبرة كما هو متبع في مصر.





وأيضا سبل اعتماد تحليل الــPCR للكشف علي الإصابة بفيروس سي بدلا من antibodies، والاعتراف بالدبلومة الحديثة ( جزئين ) كمساعد أخصائي في التخصصات وليس ممارس عام.





وأشار مقرر لجنة العلاقات الخارجية انه تم التوصل لبعض الحلول منها التواصل مع الشئون القنصلية لوزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأيضا التواصل مع وزارة الهجرة والقوى العاملة والتعليم العالي ووزارة الصحة لوضع طرق لحل هذه المشاكل وعقد بروتوكول تعاون بين النقابة والمؤسسات المعنية من أجل وضع حلول جذرية.



