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حساب المواطن: هكذا يمكنك تغيير الأيبان البنكي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:17 ص
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حساب المواطن
حساب المواطن
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أكد حساب المواطن على الميتفيد الراغب في تغيير الأبيان البنكي، اللجوء للبوابة الإلكترونية من خلال تسجيل الدخول، ثم الانتقال إلى تفاصيل الطلب، ثم اختيار بيانات الحساب البنكي.

وكشف حساب المواطن عن أن الأيبان البنكي مرتبطًا باسم مقدم الطلب، ويتمّ صرف الدعم في حال كان الشخص مستحقًا للدعم على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد.

وأعلن حساب المواطن عن موعد تسلم دفعة ديسمبر، مؤكدا أنه صرف الدعم سيكون يوم الثلاثاء الموافق 10 من الأسبوع المقبل.

ووضع حساب المواطن شروطا يجب على الراغب في الحصول على الدعم معرفتها أولا وهي تمثل في التالي:

- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل

- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية

- يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

 ملحوظة
تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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