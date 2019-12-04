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رقم حساب المواطن.. وشروط تقديم الشكوى

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:07 ص
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حساب المواطن
حساب المواطن
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رقم شكاوي حساب المواطن.. وشروط التقدم للشكوى

قال حساب المواطن، البرنامج السعودي، أنه بإمكان أي فرد من الذين يستحقون الدعم تقديم شكوى اعتراضية على قيمة الاستحقاق عبر رقم الاتصال من خلال الرقم الموحد "19912."

وعن شروط تقديم الشكوى كشف حساب المواطن عن شرطين هامين يجب أن يتبعهم الراغب في الاستفسار أو تقديم الشكوى، قبل الاتصال على رقم حساب المواطن.

وأكد حساب المواطن أن الشرط الأول يجب أن يتأكد الشخص من وجود اختلاف بين المبلغ المودع في حسابه عن المبلغ الذي تم احتسابه بالموقع.

واشترط حساب المواطن، أنه يجب التأكد من وجود أهلية جميع التابعين معه لكي يتم تطبيق عليه الاستحقاق.

وعند التسجيل في حساب الموان هناك متطلبات يجب معرفتها، وهي الهوية الوطنية وكرت العائلة، معلومات عن العمل وعن الراتب، معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

ومطالب من المواطن الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد، وبطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي والقطاع الخاص، ورقم الحساب البنكي الذي يجب أن يكون نشطا.

وقال حساب المواطن أنه عند الرغبة في التسجيل في البرنامج يجب أن لا يتجاوز الراتب الشهري عن عشرين ألف ريال، ويتم احتساب العمر بناء على تاريخ الميلاد الهجري وليس الميلادي.

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شروط حساب المواطن شروط تقديم الشكوى رقم حساب المواطن رابط حساب الموااطن

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