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صورة نانسي عجرم مع بناتها تخطف الأنظار عبر إنستجرام

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:49 ص
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نانسي عجرم
نانسي عجرم
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خطفت صورة المطربة اللبنانية نانسي عجرم مع بناتها الـ3 الأنظار عبر إنستجرام، ولاقت تفاعلا كبيرا من جانب الجمهور.

وحرصت نانسي عجرم على نشر صورة مع بناتها بملابس وشعر مستعار بألوان الروز والأبيض والأخضر والبينك، احتفالا بـ"عيد البربارة"، معلقة على الصورة "هاشلي بربارة مع بنات الحارة".

واحتفلت نانسي عجرم بعيد القديسة البربارة، على طريقتها الخاصة مع بناتها، وهو دين مسيحي، يتم الاحتفال به يوم 4 من ديسمبر من كل عام.

ويتابع نانسي عجرم 23.7 مليون عبر إنستجرام.

ونانسي عجرم هي مغنية لبنانية من مواليد 16 مايو 1983، ولديها مجموعة من الأغاني التي اشتهرت في جميع البلدان العربية منها "أخاصمك آه، شخبط شخابيط، يا طبطب يا دلع.
صورة نانسي عجرم مع بناتها تخطف الأنظار عبر إنستجرام
صورة نانسي عجرم مع بناتها تخطف الأنظار عبر إنستجرام
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