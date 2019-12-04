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منال عوض: فرش كافة المشروعات في المحافظات من دمياط

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:44 ص
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منال عوض
منال عوض
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أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى تصريح لها اليوم، بأن محافظة دمياط قد شرفت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمس، لافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى بعدد من القطاعات، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة.

حيث أتى على رأس تلك الافتتاحات التى جاءت فى إطار تواصل إنجازات ونجاحات الدولة نحو تنفيذ وافتتاح مشروعات قومية عملاقة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، مشروع مدينة دمياط للأثاث الذى توليه القيادة السياسية اهتماما بالغا بهدف إنشاء أكبر مدينة متخصصة ومتكاملة في صناعة الأثاث والصناعات الخشبية والمكملة لها. 

وأوضحت المحافظ أن الرئيس قد حرص خلال الزيارة على إجراء جولة تفقدية داخل المدينة للاستماع الى آراء صناع الأثاث من أصحاب الورش الصناعية بالمدينة وعقد نقاشات معهم للوقوف على المعوقات التى تحول دون تطوير هذه الصناعة الحيوية والهامة كما حرص أيضًا على تحفيز الصناع بالعمل نحو تطوير منتجاتهم والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى تطوير تلك الصناعة لمواكبة خريطة الصناعة العالمية والذى سيحقق فتح أسواق تصديرية لمنتجات دمياط من الأثاث.

وأشارت محافظ دمياط الى أن الرئيس السيسى قد أعلن عن فرش المشروعات التى تنفذها الدولة من منتجات مدينة دمياط للأثاث بتسهيلات كبيرة كما وجه لجميع المسئولين بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحل جميع المعوقات والمشكلات التى تواجه تلك الصناعة وتحقيق حلم المواطنين بأن تصبح مدينة دمياط للأثاث قلعة مصرية صناعية جديدة تأتى إضافة لمشروعاتها القومية الكبرى التى تم افتتاحها وهى مشروع الإسكان المتوسط بدمياط الجديدة بعدد ١٩٤ عمارة سكنية وإجمالى ٤٦٥٦ وحدة سكنية بتكلفة بلغت ١.٦٧٨ مليار جنيه.

بالإضافة الى مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة كفر سعد بعدد ٣٦ عمارة سكنية وبتكلفة قدرها ١٧٥.١٥٦ مليون جنيه وكذلك مشروع الإسكان الاجتماعى بقرية دقهلة التابعة لمركز الزرقا بعدد ٨ عمارات سكنية وبتكلفة قدرها ٢١.٦٨٥ مليون جنيه.

وواصلت الدكتورة منال عوض تصريحاتها عن تلك المشروعات التى افتتحت أمس بالحديث عن فندق اللسان شتيجنبرجر والذى يعد من أضخم المشروعات القومية على الإطلاق لكونه أول فندق ٥ نجوم بمنطقة الدلتا فضلا عن موقعه المتميز عند نقطة التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط ويقام على مساحة ٤٢٠٠ م٢ بتكلفة بلغت ٣٦٠ مليون جنيه، وكذلك افتتاح تحويل مشروع محطة توليد كهرباء غرب دمياط ٢ للعمل بنظام الدورة المركبة والتى ستوفر فى استهلاك الغاز الطبيعى والماء بتكلفة ٣.٩٧٠ مليار جنيه وافتتاح محطة محولات مدينة دمياط للأثاث بقدرة ١٥٠ م. ف. أ وتقوم المحطة التى تم إنشاؤها بتغذية المدينة والمناطق المحيطة بها بالطاقة الكهربائية.

وأشار أيضًا الى افتتاح مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة بتكلفة ١٧.٢٤٨ مليون جنيه والمحطة المتعددة الأغراض بميناء دمياط بأطوال أرصفة ٦٨٠ متر وعمق ١٧ متر وساحة خلفية ٧٠ ألف متر مربع حيث ستساهم تلك المحطة التى بلغت تكلفتها ١.٣٥٦ مليار جنيه فى تقليل زمن انتظار السفن خارج الميناء من ٨٠ إلى٧٠ ساعة وزيادة كمية البضائع المتجاولة فضلا عن زيادة أحجام وأنواع السفن المتعاملة بالميناء.

وذكرت محافظ دمياط أيضًا أن رئيس الجمهورية قد وجه تعليماته باستكمال مشروع تطوير بحيرة المنزلة والذى بدأت فى تنفيذه الدولة منذ سنوات لازالة كافة التعديات على البحيرة وتطهيرها لرفع إنتاجياتها والذى حتما سيعود بالنفع على مواطنى دمياط والمحافظات المطلة عليها.

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الكلمات المفتاحية

منال عوض مصر مشروعات دمياط مركز التعليم المدني مدينة الاثاث

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