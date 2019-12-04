الأهلي ضد نادي بني سويف 1/3 في كأس مصر | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

الأهلي ضد نادي بني سويف، تغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نادي بني سويف بنتيجة 1/3، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الثلاثاء، على ستاد "القاهرة" الدولي، في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر 2019 - 2020، وتأهل إلى دور الـ 16.





ملخص مباراة الأهلي ضد نادي بني سويف

وأحرز أهداف الأهلي، وليد أزارو هدف التقدم للأهلي فى الدقيقة 67، وأضاف أحمد الشيخ الهدف الثاني في الدقيقة 69، بعدها سجل أحمد عبد الرازق هدف بني سويف الوحيد في الدقيقة 88، وعاد أزارو لتسجيل الهدف الثالث للأحمر فى الدقيقة 90.



وينتظر الأهلي الفائز من لقاء إنبي والترسانة في دور الـ32 يوم الجمعة المقبل، لمواجهته في دور الستة عشرة لبطولة كأس مصر.





وبدأ الأهلي مباراته أمام بني سويف بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: شريف إكرامي.





خط الدفاع: عمار حمدي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمود وحيد.





خط الوسط: حسام عاشور - أليو ديانج - وليد سليمان - حسين الشحات - أحمد الشيخ.





خط الهجوم: وليد أزارو.





شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الأهلي ضد نادي بني سويف في كأس مصر:-



