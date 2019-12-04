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"روحاني": إيران مستعدة للمفاوضات بشرط رفع العقوبات الأمريكية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:58 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية من قبل أن البلاد لا تسعى للتخلي عن الصفقة النووية وأنها مستعدة للالتزام بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية ، طالما تم رفع نظام العقوبات ضد إيران.

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن إيران لا تزال مستعدة للدخول في مفاوضات بشأن برنامجها النووي، بشرط أن توقف الولايات المتحدة ضغطها الاقتصادي على البلاد.

وشدد "روحاني" على أنه "إذا كانوا مستعدين لترك العقوبات جانباً، فنحن مستعدون للحوار والتفاوض، حتى على مستوى رؤساء دول 5 + 1".

تخلت إيران، تدريجيًا، عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي منذ مايو، بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، في 8 مايو 2018.

في ذلك الوقت، تحركت واشنطن لإعادة فرض العقوبات المشددة على قطاعي الطاقة والطاقة في إيران. حاولت أطراف أخرى في الاتفاقية إيجاد وسيلة للتهرب من القيود للحفاظ على الصفقة حية. ومع ذلك، اشتكت إيران من أن هذه الجهود لم تكن فعالة.

تم توقيع الاتفاق النووي الإيراني في العام 2015 في فيينا. وبموجب الاتفاق، كان مطلوبًا من طهران الحد من برنامجها النووي في مقابل إلغاء العقوبات الدولية المتعلقة بالأسلحة النووية.

وفي سياق منفصل، اقترحت السلطات في إيران على الرئيس حسن روحانى زيارة اليابان، الحليف الأمريكى الذى له أيضًا علاقات وثيقة مع طهران، وذلك لمحاولة حل الازمة النووية الإيرانية مع واشنطن، وفقًا لما ذكرته وكالة انباء "كيودو"، اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "كيودو" عن مصدر دبلوماسي كبير قوله، إن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي نقل الاقتراح إلى اليابان خلال زيارة استغرقت يومين إلى طوكيو كمبعوث خاص للرئيس الإيراني روحاني.

وقالت الوكالة: "يُنظر إلى إيران على أنها تأمل في تحقيق مثل هذه الزيارة في وقت مبكر بينما من المتوقع أن تدرسها اليابان بعناية".

تحتفظ اليابان بعلاقات ودية مع كل من الولايات المتحدة وإيران، وقد حاولت في السابق تخفيف التوتر بين البلدين، اللذين قطعا العلاقات الدبلوماسية بعد فترة وجيزة من قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 والتي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة.

في طوكيو، قال متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية، إنه ليس لديه معلومات تتعلق بأي رحلة محتملة يقوم بها الرئيس الإيراني إلى اليابان.

تصاعدت التوترات بين طهران وواشنطن منذ العام الماضي عندما سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من صفقة طهران النووية لعام 2015 مع ست قوى وأعاد فرض العقوبات على البلاد التي شلّت اقتصادها.

سافر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي أقام علاقات ودية مع ترامب، إلى إيران في يونيو لإقناع إيران والولايات المتحدة باستئناف المحادثات المباشرة وخفض التوتر. استبعدت إيران إجراء محادثات مع واشنطن ما لم تعد إلى الاتفاق النووي وترفع جميع العقوبات على إيران.

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الكلمات المفتاحية

واشنطن روحاني حسن روحاني ايران الرئيس الايراني

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