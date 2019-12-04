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نجم توتنهام يصر على الرحيل

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:45 ص
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توتنهام
توتنهام
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن واحد من ألمع نجوم توتنهام يصر على الرحيل عن الفريق في ظل توقعات بتدخب أكثر من نادي من أجل إقناعه للفوز بخدماته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام ما زال مصراً على الرحيل عن فريقه في نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن النجم الدنماركي سيقاوم كل العروض التي سيقدمها له توتنهام من أجل تجديد عقده ومواصلة رحلته الكروية مع الفريق الإنجليزي الطموح.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن عقد إريكسن البالغ من العمر 27 عاماً ينتهي نهاية الموسم الكروي الحالي وأنه رفض في أكثر من مرة تمديد عقده مع الفريق، حيث يطمح في خوض تجربة كروية جديدة خارج إنجلترا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الآمال كانت معلقة على جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لتوتنهام من أجل إقناع كريستيان إريكسن بالاستمرار مع الفريق لاسيما وأن توتنهام عاد إلى سكة الانتصارات من جديد تحت قيادة المدرب البرتغالي الاستثنائي رغم أن النجم الدنماركي مصر على الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن يوفنتوس وإنتر ميلان من أكثر الأندية المهتمة بالفوز بخدمات كريستيان إريكسن في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وأن ريال مدريد مُعجب بدوره بالنجم الدنماركي الذي لمع نجمه كثيراً في السنوات الأخيرة.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن كريستيان إريكسن انضم في عام 2013 إلى توتنهام الإنجليزي قادماً من آياكس أمستردام الهولندي وارتفعت القيمة المالية للنجم الدنماركي كثيرًا في السنوات الأخيرة، حيث تبلغ الآن حوالي 100 مليون يورو وذلك بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي الذي يعني بشؤون اللاعبين.

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