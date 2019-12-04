العالم العربي يخذل محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تصويت الصحفيين حول العالم في استفتاء صحيفة فرانس فوتبول لاختيار أفضل لاعب بالعالم عن العام الماضي والتي فاز بها ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني للمرة السادسة في تاريخه.





وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن صحفيان عربيان من بينهما مصريًا اختارا محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الأول في قائمة اختيارتهم والتي تتُيح لهم 5 أسماء مما يعني منحهما كامل النقاط لصلاح مع نقاط تقل تدريجيًا في كل مركز.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الصحفي اليمني عادل الحبيبي من فضائية صبا TV اختار محمد صلاح في المركز الأول بينما اختار ممثلو كلا من جيبوتي والعراق وفلسطين نجم ليفربول في المركز الثالث في قائمة اختيارتهم.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن محمد صلاح لم يحصل على تصويت ممثلو كلًا من دول الجزائر والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا في استفتاء الأفضل في العالم والذي حلّ فيه محمد صلاح في المركز الخامس في القائمة النهائية خلف ميسي وفيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وساديو ماني نجم ليفربول.





وجاءت اختيارات الصحفيين العرب على النحو التالي:





* أفريقيا :

مصر : صلاح – ماني – كريستيانو – ميسي – فان دايك

الجزائر : ماني – ميسي - محرز – فان دايك – أجويرو

السودان: ميسي– فان دايك – ماني – صلاح – كريستيانو

ليبيا: ميسي – كريستيانو – ماني – أجويرو – هازارد

تونس: ميسي – فان دايك – كريستيانو – صلاح – محرز

المغرب: ميسي – ماني – كريستيانو – محرز – مبابي

موريتانيا: فان دايك – ماني – كريستيانو – دي بروين – ميسي

جيبوتي: ماني – ميسي – صلاح – فان دايك – كريستيانو

*آسيا :

البحرين: فان دايك - كريستيانو – ميسي – صلاح – ماني

الإمارات : كريستيانو – محرز – صلاح – مبابي – ليفاندوفسكي

السعودية: كريستيانو – ميسي – بيرناردو سيلفا – محرز – صلاح

الكويت: ميسي – كريستيانو – فان دايك – ماني – مبابي

لبنان: ميسي – محرز – فان دايك – كريستيانو – أليسون

العراق: فان دايك – ماني – صلاح – ميسي – كريستيانو

الأردن: فان دايك – ميسي – كريستيانو – صلاح – مبابي

فلسطين: كريستيانو – ميسي – صلاح – فان دايك – محرز

قطر: ميسي – كريستيانو – فان دايك – صلاح – محرز

سوريا: فان دايك – كريستيانو – ميسي – مبابي – صلاح

اليمن: صلاح – محرز – ماني – ميسي – كريستيانو

عمان: كريستيانو – فان دايك – ميسي – صلاح - ماني