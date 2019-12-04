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بول بوجبا هدف ريال مدريد في الميركاتو المقبل

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:28 ص
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بول بوجبا
بول بوجبا
علاء خليف
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تطور جديد بخصوص إمكانية انتقال الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد إلي نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعد المحاولات المستمرة من النادي الملكي لحسم التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي بناءًا على رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق.

بول بوجبا هدف "زيدان" الأول في ريال مدريد:

يضع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد مواطنه بول بوجبا على رأس أولويات صفقاته في النادي الملكي، حيث طلب التعاقد معه الصيف الماضي ولكن إدارة نادي مانشستر يونايتد رفضت رحيل اللاعب وتمسكت باستمراره، وذلك دفع المدرب الفرنسي لرفض جميع البدائل المتاحة في انتظار حسم التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

هالاند يمهد الطريق أمام بول بوجبا للانتقال لريال مدريد:

وأكدت صحيفة "ديلي ستار الإنجليزية أن مانشستر يونايتد قد يوافق على رحيل بول بوجبا إلي ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، في حالة حصوله على خدمات اللاعب المتألق النرويجي إيرلينج هالاند لاعب سالزبورج النمساوي.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يحدد مبلغ ضخم للموافقة على الاستغناء عن خدمات بوجبا بقيمة 150 مليون يورو، ولا يرغب ريال مدريد في دفع هذا المبلغ.

وأوضحت الصحيفة أن مينو رايولا وكيل ايرلينج هالاند هو نفس وكيل اللاعب بول بوجبا، وفي حال انتقل المهاجم النرويجي إلى النادي الإنجليزي، سيمهد رحيل لاعب الوسط لريال مدريد، بالاتفاق بين وكيل الفرنسي والنادي الإنجليزي.

ويحظي "هالاند" باهتمام العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد معه منها برشلونة وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بالإضافة لمانشستر يونايتد وريال مدريد.
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