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تعرف على عدد نقاط محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:18 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمى
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نشرت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة عبر موقعها الرسمي عن نقاط أول 10 لاعبين في جائزة الكرة الذهبية الخاصة لعام 2019 والتي فاز بيها اللاعب الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي مهاجم نادي برشلونة الاسباني للمرة السادسة في تاريخه بينما جاء لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح في المركز الخامس.

وتفوق النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي مهاجم نادي برشلونة الاسباني في سباق الكرة الذهبية علي من كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي و اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي بالإضافة إلي اللاعب الدولي المصري محمد صلاح و المدافع الدولي الهولندي فيرجل فان دايك.

وجاءت نقاط اول عشر لاعبين في قائمة الكرة الذهبية كالتالي :

1- ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة – 686 نقطة.
2- فان دايك مدافع نادي ليفربول - 679 نقطة.
3- كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس – 476 نقطة.
4- ساديو ماني لاعب نادي ليفربول - 347 نقطة.
5- محمد صلاح لاعب نادي ليفربول – 178 نقطة.
6- كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان– 89 نقطة.
7- أليسون بيكر حارس مرمي نادي ليفربول – 67 نقطة.
8- روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونيخ– 44 نقطة.
9- برناردو سيلفا لاعب نادي مانسشتر سيتي – 41 نقطة.
10 – رياض محرز لاعب نادي مانسشتر سيتي – 33 نقطة.
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