جولة في صحف اليوم.. مشروعات الرئيس وتطورات سد النهضة

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس؛ لعدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، كما سلطت الضوء على عدد من قضايا الشأن المحلى، والمفاوضات التى اختتمت أمس بالقاهرة بشأن قواعد ملء سد النهضة الإثيوبي .





فتحت عنوان الرئيس يفتتح عددا من المشروعات القومية بدمياط، ذكرت صحيفة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شهد أمس افتتاح عدد من المشروعات القومية فى نطاق محافظة دمياط أبرزها مدينة دمياط الجديدة للأثاث التى تهدف إلى تطوير هذه الصناعة والترويج لها حيث تعد أكبر وأهم مشروع اقتصادي فى المحافظة.





وأشارت إلى حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة افتتاح هذه المشروعات.





وأضافت أن الرئيس السيسى افتتح محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط ، ومشروع الإسكان المتوسط بدار مصر بمدينة دمياط الجديدة الذى يتضمن 194 عمارة سكنية، كما افتتح عبر الفيديو كونفرانس فندق شتيجنبرجر اللسان بمدينة رأس البر بالمحافظة.





ولفتت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى افتتح عبر التقنية نفسها تحويل مشروع محطة توليد كهرباء غرب دمياط الغازية 2 للعمل كدورة مركبة فى محافظة دمياط، كما افتتح مركز التعليم المدنى بدمياط.





وفى صفحتها الأولى، وتحت عنوان مصر تحركت ولا عودة للوراء ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على أن مصر بخير وأنها تتحرك إلى الأمام بشكل أكثر من رائع وأنه لا عودة إلى الخلف وأن هذا التحرك مستمر بجهد المصريين وصبرهم، مؤكدا أن الوضع الاقتصادى عام 2016 كان كارثيا واليوم أصبح أفضل ونتحسن أكثر وباستقرارنا نصنع الكثير.





وأضافت الأهرام أن الرئيس طالب، خلال افتتاحه مدينة الأثاث وعددا من المشروعات التنموية بمحافظة دمياط، بالنظر إلى المنطقة حولهم لأن الناس عندما يتحركون دون وعى يهدمون بلادهم، لافتا إلى إنه لا يوجد ما يقلقه لكنه يردد هذا التنبيه لرفع مناعة المصريين ضد أى دعوات للهدم والتدمير.





ولفتت إلى أن الرئيس السيسى خاطب المصريين والحكومة والإعلاميين قائلا إنه عندما يتحدث عن التحدى فإنه يؤكد مرارا وتكرارا أنه لا يوجد خطر على مصر إلا من داخل مصر .. وقال الرئيس إننا تعرض على المواطنين الإنجازات ردا على كل من يشكك فيها.





وأشار إلى أنه عندما تم التخطيط لإنشاء مدينة الأثاث كان حلمه أن تدخل مصر العالمية فى صناعة الأثاث وليس المحلية فقط وأبدى تقديره مواطنى دمياط لالتزامهم وجهدهم وطالبهم بتحديث الورش وإحداث طفرة فى صناعة الأثاث والوصول بها إلى العالمية ، موضحا استعداد الدولة لمساعدة ودعم الصناع والمستثمرين بصناعة الأثاث ، مضيفا أن دور الدولة هو التصدى للمشكلات من خلال الأجهزة والتشريعات والإجراءات.





فى سياق آخر ، ذكرت صحيفة الأهرام تحت عنوان تقنين أوضاع 87 كنيسة بإجمالى 1322 أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وافقت، فى اجتماعها أمس على تقنين أوضاع 87 كنيسة ومبنى تابعا وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة حتى الآن 1322 كنيسة ومبنى تابعا.





وأكد رئيس الوزراء لممثلى الطوائف المسيحية الأهمية البالغة لاستيفاء تلك الاشتراطات من أجل حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات، مبينا أنه قد تم تعديل الكود الخاص بتلك الاشتراطات أخيرا مما يسهم فى التيسير على الكنائس فى استيفاء اشتراطات الحماية المدنية.





من جانبهم، أعرب ممثلو الطوائف المسيحية عن جزيل الشكر والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسى لدوره المشهود فى تكريس قيم المواطنة بين أبناء الشعب المصري.





وحول المباحثات بشأن قواعد ملء سد النهضة الإثيوبى ، وتحت عنوان اختتام مباحثات سد النهضة بالقاهرة، ذكرت صحيفة الأهرام أن وزراء الموارد المائية والرى من كل مصر والسودان واثيوبيا اختتموا أمس بالقاهرة مباحثاتهم التى استمرت على مدى يومين بشأن سد النهضة الإثيوبى بمشاركة ممثلى الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى .





وفى هذا الصدد نقلت الصحيفة تصريحا للدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى رئيس الوفد المصرى إلى المباحثات قال : إن مصر ترى أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق تقدم خلال الاجتماعات والتغلب على الاختلافات الحالية وأن القاهرة تأمل فى إيجاد طرق للوصول إلى حل وسط يخدم مصالح الدول الثلاث المشتركة والخروج بنتائج إيجابية تخدم الأهداف التنموية والشعبية بالدول الثلاث.





وأضافت الأهرام أن عبد العاطى أعرب عن أمله فى أن تتمكن الدول الثلاث من التوصل إلى اتفاق نهائى بشان ملء وتشغيل السد بحلول 15 يناير المقبل وهو الموعد النهائى الذى اتفقت عليه البلدان الثلاثة فى اجتماع وزراء الخارجية بواشنطن فى 9 نوفمبر الماضى .





وأشارت - نقلا عن أحد الخبراء المشاركين فى الاجتماعات - إلى أنه من المقرر أن تستضيف الخرطوم الاجتماع الثالث يوم الاثنين الموافق 23 من ديسمبر الحالى على أن تشهد أديس أبابا الاجتماع الرابع مطلع يناير المقبل قبيل الاجتماع الثلاثى لوزراء الخارجية والمياه المقرر عقده فى واشنطن منتصف يناير المقبل.





وعودة إلى الشأن المحلى وصحيفة الأخبار التى ذكرت تحت عنوان التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب من العالم الحالي، أن وزارة التربية والتعليم قررت اعتبار التربية الرياضية بمرحلة التعليم الأساسى مادة نجاح ورسوب من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلى ويبدأ التطبيق من العام الدراسى الحالى .





وأضاف القرار أنه يخصص لمادة التربية الرياضية فترة دراسية حصتين أسبوعيا ويتم تقييم الطالب عمليا قبل نهاية الفصل الدراسى بأسبوعين على الأقل وتخصص لها 40 درجة مقسمة على الفصلين الدراسيين لتتحول مادة التربية الرياضية من مجرد نشاط يمارسه الطالب إلى مادة أساسية يجب ممارستها.





كما ذكرت صحيفة الأخبارأن عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب أكد أن المصلحة ستتابع وتلاحق من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق أحكام القانون باعتبار التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف والأمانة وفقا لأحكام القانون.





وأشار إلى وجود تنسيق فى العمل بين قطاعى المكافحة بكل من ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة حيث أن هناك لجنة تعاون مشتركة بين القطاعين لبحث حالات التهرب الضريبى .





ومن جانبه، أوضح سيد عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبى بضرائب الدخل أنه خلال الأشهر التسعة بذل قطاع مكافحة التهرب الضريبى بضرائب جهودا كبيرة حيث تم التصالح فى عدد 1310 ملفات بضريبة الدخل بإجمالى 508 ملايين و473 ألفا و51 جنيها، وتم إحالة عدد 1136 ملفا للنيابة المختصة للتحقيق، وذلك عن المبالغ المسقطة والتى تقدر بـ23 مليار جنيه وتم عمل إذن رفع الدعوى العمومية لعدد 561 ملفا بإجمالى ضريبة مستحقة 360 مليونا و247 ألفا و330 جنيها.



