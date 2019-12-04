لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات.. وزير الخارجية الصيني يزور كوريا الجنوبية

وصل كبير الدبلوماسيين الصينيين إلى سول اليوم الأربعاء، في زيارة لكوريا الجنوبية لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات حيث يسعى البلدان لإصلاح العلاقات التي توترت بسبب نشر أنظمة أمريكية مضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية، وفقا لرويترز.



وقال مسؤولون في سول، إن مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" سيجتمع خلال إقامته التي تستمر يومين مع وزير خارجية كوريا الجنوبية "كانغ كيونغ – وا" والرئيس "مون جاي إن."



زار "يي" عاصمة كوريا الجنوبية آخر مرة لحضور اجتماع ثلاثي، حضرته اليابان أيضًا في عام 2015.



بعد مرور عام، انفجر خلاف حول الموقع المخطط له في كوريا الجنوبية لنظام "ثاد"، وهو منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض-جو يستعمل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها، مصمم لحماية القوات الأمريكية وحلفائها لاعتراض الصواريخ الباليستية.



وقالت بكين إنها أزعجت توازن الأمن الإقليمي لأن الرادار القوي للنظام يمكن أن يخترق الأراضي الصينية.



ومضت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قدما بغض النظر عن ذلك، حيث قامت بتركيب نظام مضاد للصواريخ في عام 2017، قائلة إنه كان مبررًا بسبب استفزازات كوريا الشمالية.



أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق العشرات من الصواريخ منذ تولي مون جاي-إن السلطة في عام 2017، وكان آخرها في عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.



ترى كوريا الجنوبية أن الصين لها دور فعال في إحياء محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، الحليف القديم لبكين.



وصلت مفاوضات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى طريق مسدود بعد انهيار الاجتماع الذي استمر لمدة يوم في أكتوبر في ستوكهولم.



حدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مهلة لواشنطن حتي نهاية العام لإعادة النظر في نهجها في مفاوضات نزع السلاح النووي بعد انتهاء المحادثات الأخيرة دون التوصل لاتفاق. سخر المسؤولون الأمريكيون من الموعد النهائي، ووصفوه بأنه مصطنع.



تسعى كوريا الجنوبية إلى فتح خطوط عسكرية ساخنة إضافية مع الصين لتحسين الاتصالات. وقالت وزارة الدفاع في سول إن وزيري دفاع البلدين ناقشا القضية على هامش مؤتمر دولي في بانكوك الشهر الماضي.

