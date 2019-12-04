أصالة: "بعض المشاعر كأوراق الشجر" (صورة)





تفاصيل حفل أصاله بالكويت



مشاركة أصالة في موسم الرياض



تحرص الفنانة أصالة على التفاعل الدائم مع مُحبيها، عبر مشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشرت أصالة، صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة وهي مُرتدية شميز يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها ونسقت مع إطلالتها ميك أب بالألوان الترابية، فزادها ذلك جمالاً.وعلقت أصاله على الصورة قائلة: "بعض المشاعر كأوراق الشّجر، تُسقى فتتفتّح بلون أخضر غضّ، وتُسقى فتذبلُ وتصبحُ معلّقة يائسه ممّا سيأتي، ويأتيها الخريف فتُسقى ولكنّها قرّرت أن تيبسّ، وتقتلع نفسها من الغصن لتتعلّق على طرْفه بطرفها، ويأتي الشتاء بالمطر فتُسقى، ولكنّها تريد أنّ تتحرّر منّ كلّها ومنّ جذورها، نقطة من المطر تكسر ضلعاً منّها، ولفحة هواء تُطيّرها، تُفتّتها، وتُنهيها"، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل مُحبيها.وفي سياق آخر، تستعد الفنانة أصالة لأحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك في أرض المعارض بالكويت، وسيقام الحفل يوم ٢٦ ديسمبر، في تمام الساعة 8 مساءً.الجدير بالذكر أنَّ أصاله أحيت مؤخرًا حفلاً غنائيًا كبيرًا في فعاليات موسم الرياض، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.