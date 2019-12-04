أحمد العوضي يشوق جمهوره بصورة من فيلم "لص بغداد"

نشر الفنان أحمد العوضي، صورة جديدة له من كواليس فيلم "لص بغداد" بطولة الفنان محمد إمام وذلك عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"





وظهر إمام في الصورة وهو يرتدي تيشرت أسود وجاكيت أسود، وسلسلة فضة، كما علق عليها قائلاً: "لص بغداد".





ونشر الصورة في إطار الترويج لدوره في "لص بغداد"، فيما لاقت الصورة إعجاب وتفاعل الكثير من الجمهور.



