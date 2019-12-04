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أحمد العوضي يشوق جمهوره بصورة من فيلم "لص بغداد"

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:59 ص
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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نشر الفنان أحمد العوضي، صورة جديدة له من كواليس فيلم "لص بغداد" بطولة الفنان محمد إمام وذلك عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"


وظهر إمام في الصورة وهو يرتدي تيشرت أسود وجاكيت أسود، وسلسلة فضة، كما علق عليها قائلاً: "لص بغداد".


ونشر الصورة في إطار الترويج لدوره في "لص بغداد"، فيما لاقت الصورة إعجاب وتفاعل الكثير من الجمهور.


وعلق الجمهور ع الصوره قائلاً: "بالتوفيق يارب في الإنتظار لأجلك أنت"، "ـحلى لص والله "،" يارب ربنا يوفقك في كل أعمالك انت تستاهل كل خير".


على صعيد الآخر، نشر العوضي مؤخرًا فيديو آخر على موقع تبادل الصور والفيديوهات" انستجرام " وهو يقوم برياضة المفضله" الملاكمة" في الجيم وكان يرتدي ملابس رياضة، ويقوم ببعض التمارين والملاكمة في الجيم.


وعلق على الفيديو قائلا: "ملاكمه، رياضة، سرعة، حب ، حياة، سرعه، لياقه، قوة".


يشار إلي أن" العوضي " ممثل وملاكم مصري ولد سنه ١٩٨٧،وقام بالعديد من الأدوار السينيمائيه الرائعة، من أهمها مسلسل، نصيبي وقسمتك ،" وحكاية نظره في إبتسامة".


ويذكر أن أخر أعمالة السينيمائيه مسلسل" لآخر نفس" ومسلسل كلبش، ومليكة ومثل في مسلسل "عمر المصري" ، ومسلسل "حكايات بنات الجزء الثاني والثالث "." والحصان الأسود"، أرض جو، ومسلسل الكبير اوى، ومسلسل" الدالي" ، ومسلسل" العهد".





أحمد العوضي يشوق جمهوره بصورة من فيلم "لص بغداد"
أحمد العوضي يشوق جمهوره بصورة من فيلم "لص بغداد"
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