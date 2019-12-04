Advertisements
Advertisements
Advertisements

ارتفاع عدد قتلى إعصار الفلبين إلى 10 أشخاص

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:47 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
ارتفع عدد قتلى الاعصار الذى ضرب المقاطعات جنوب العاصمة الفلبينية الى 10 اشخاص، وفقا لما ذكرته وكالات الكوارث اليوم الاربعاء، مما يشير الى الاحتياطات اللازمة وعمليات الإجلاء الإجبارى لمنع وقوع المزيد من الإصابات.

ضرب إعصار كاموري، وهو العشرون الذي يدخل الفلبين هذا العام، الأرض ليل الاثنين، مما دفع إلى إجلاء آلاف السكان بالقوة وإلغاء مئات الرحلات الجوية. كما عطل الجدول الزمني لبعض الأحداث في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا، والتي تستضيفها الفلبين حتى 11 ديسمبر.

لقى خمسة أشخاص مصرعهم فى منطقة بيكول بوسط البلاد، من بينهم ثلاثة غرقوا، وفقا لما ذكرته وكالة محلية للكوارث فى تقرير. وقتل خمسة آخرون في منطقة جنوب العاصمة.

وقال مارك تيمبال المتحدث باسم وكالة الكوارث لمحطة ANC انه يوجد حوالي 345000 شخص ما زالوا في مراكز الإجلاء، واضاف تيمبل "تركت العاصفة الضرر المعتاد للعواصف الكبرى مثل تساقط الأشجار وأسطح المنازل المدمرة وبعض المنشآت الحكومية." وقال المسؤولون إن عمليات الإجلاء القسري والاستعدادات حالت دون وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.

ضعفت رياح كاموري المستقرة إلى 100 كيلومتر في الساعة (67 ميلًا في الساعة)، مع رياح تصل سرعتها إلى 125 كم ساعة (78 ميلًا في الساعة) بينما تتجه باتجاه بحر الصين الجنوبي. من المقرر ان يغادر الفلبين ليلة الاربعاء، حسبما ذكر مكتب الطقس بالولاية.

يضرب ما يقرب من 20 إعصار الفلبين سنويا،و هي أرخبيل من أكثر من 7000 جزيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ضحايا اعصار الفلبين الفلبين الاعصار الفلبيني

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. كارتيرون يجتمع بلاعبي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل العرض المنتظر لضم محمد صلاح الصيف المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. نجم أهلي جده معروض على الأهلي في الشتاء

منذ حوالي 5 ساعات

نجيب ساويرس يسب أيات عرابي على "تويتر" لهذا السبب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 22 ساعة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

منذ حوالي 14 ساعة

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. غلق قناة "TeN" الفضائية

منذ أقل من ساعتين

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة بسبب إصابة نجم الفريق.. الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر السومة

منذ حوالي 11 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر Liverpool Salah.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 14 ساعة

أنباء سارة في برشلونة بسبب ميسي

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

العام الأسود باليابان.. سلسلة من الكوارث المتلاحقة تكبد الدولة خسائر فادحة

ارتفاع ضحايا إعصار "مانجوت" في الفلبين لـ 13 شخصا

مقتل 25 شخصا جراء انقلاب قوارب في الفلبين

معلومة تهمك.. تعرف على أخطر الكوارث البيئية حول العالم (صور)

"يسير بسرعة 140 ميل في الساعة".. ماهو إعصار "دوريان" المدمر؟

الرئيس الأمريكي يحذر من مخاطر إعصار "دوريان"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

07:39 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

09:33 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

07:07 م

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status