ارتفاع عدد قتلى إعصار الفلبين إلى 10 أشخاص

ارتفع عدد قتلى الاعصار الذى ضرب المقاطعات جنوب العاصمة الفلبينية الى 10 اشخاص، وفقا لما ذكرته وكالات الكوارث اليوم الاربعاء، مما يشير الى الاحتياطات اللازمة وعمليات الإجلاء الإجبارى لمنع وقوع المزيد من الإصابات.



ضرب إعصار كاموري، وهو العشرون الذي يدخل الفلبين هذا العام، الأرض ليل الاثنين، مما دفع إلى إجلاء آلاف السكان بالقوة وإلغاء مئات الرحلات الجوية. كما عطل الجدول الزمني لبعض الأحداث في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا، والتي تستضيفها الفلبين حتى 11 ديسمبر.



لقى خمسة أشخاص مصرعهم فى منطقة بيكول بوسط البلاد، من بينهم ثلاثة غرقوا، وفقا لما ذكرته وكالة محلية للكوارث فى تقرير. وقتل خمسة آخرون في منطقة جنوب العاصمة.



وقال مارك تيمبال المتحدث باسم وكالة الكوارث لمحطة ANC انه يوجد حوالي 345000 شخص ما زالوا في مراكز الإجلاء، واضاف تيمبل "تركت العاصفة الضرر المعتاد للعواصف الكبرى مثل تساقط الأشجار وأسطح المنازل المدمرة وبعض المنشآت الحكومية." وقال المسؤولون إن عمليات الإجلاء القسري والاستعدادات حالت دون وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.



ضعفت رياح كاموري المستقرة إلى 100 كيلومتر في الساعة (67 ميلًا في الساعة)، مع رياح تصل سرعتها إلى 125 كم ساعة (78 ميلًا في الساعة) بينما تتجه باتجاه بحر الصين الجنوبي. من المقرر ان يغادر الفلبين ليلة الاربعاء، حسبما ذكر مكتب الطقس بالولاية.



يضرب ما يقرب من 20 إعصار الفلبين سنويا،و هي أرخبيل من أكثر من 7000 جزيرة.

