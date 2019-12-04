الصين تعارض مشروع قانون النواب الأمريكي بشأن اليوغور

قالت الصين اليوم الأربعاء إنها تعارض بحزم مشروع قانون مجلس النواب الأمريكي الذي يتطلب من إدارة ترامب تشديد ردها على ما وصفه مشروع القانون بحملة الصين على الأقليات العرقية في منطقة شينجيانغ الغربية، وفقا لرويترز.



وقالت وزارة الخارجية في بيان نسب إلى هوا تشونينغ المتحدثة باسم شينجيانغ إن شينجيانغ شأن داخلي للصين وحثت الولايات المتحدة على تصحيح أخطائها ومنع مشروع القانون من أن يصبح قانونًا.



وذكر البيان أن الصين سوف ترد بشكل حاسم وفقا لتطور الوضع.



أيد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة مشروع القانون في تصويت يوم الثلاثاء. لا يزال يتعين على مجلس الشيوخ الموافقة عليه قبل إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب، ولم يقل البيت الأبيض بعد ما إذا كان ترامب سيوقعه أم سيستخدم حق النقض.



وفي وقت سابق، ادانت الحكومة الصينية، مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي لقوله إن بكين تحاول محو الثقافة الإسلامية في شمال غرب البلاد.



رفض متحدث باسم وزارة الخارجية تعليق بومبيو في الأمم المتحدة، بأن احتجاز اليوغور لا علاقة له بنشاط مكافحة الإرهاب.



دعا بومبيو يوم الأحد حكومات آسيا الوسطى إلى رفض مطالب الصين بإرسال أقليات عرقية إلى الوطن قد تواجه القمع في الصين، وقال بومبيو، إن الصين تحاول "محو" ثقافات الأقليات والأديان.



وقال المتحدث باسم الوزارة، جينج شوانغ، إن الأنشطة الصينية في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية، حيث يحتجز المسلمون في معسكرات الاعتقال، هي نفسها جهود إزالة التطرف في الدول الأخرى.



اشتكى جينج من أن السياسيين الأمريكيين "يشوهون سياسة الصين تجاه شينجيانغ ويتدخلون بشدة في الشؤون الداخلية للصين".



وقال جينج في مؤتمر صحفي دوري "هذه الإجراءات لا تختلف في طبيعتها عن إجراءات إزالة التطرف والإجراءات الوقائية لمكافحة الإرهاب التي اتخذتها العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة".



وأضاف أن أكاذيب السياسيين الأمريكيين لا يمكن أن تخدع العالم وسوف تكشف فقط عن أهدافها السياسية الخفية.



أدلى بومبيو بهذه التصريحات في اجتماع مع وزراء خارجية كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان

