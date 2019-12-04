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عاجل.. كارتيرون يجتمع بلاعبي الزمالك

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:32 ص
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كارتيرون
كارتيرون
السيد على
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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة تعارف مع اللاعبين داخل فندق الاقامة بمعسكر الفريق.

وشهد الجلسة أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، في إطار الاستعداد للقاء الشرقية في دور الـ ٣٢ لبطولة كأس مصر المقررة إقامته اليوم الأربعاء، في السابعة والنصف مساء بإستاد القاهرة الدولى.

ووصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول، ويقيم المدرب الفرنسي في فندق معسكر اللاعبين تمهيدا لقيادة الفريق في مواجهة الشرقية بكأس مصر.

قائمة الزمالك لمواجهة الشرقية 

أعلن الجهاز الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن قائمة الفريق المقررة لها مواجهة فريق الشرقية في الدور الـ 32 لكأس مصر والمقررة إقامتها مساء اليوم الأربعاء.

وجاءت القائمة مكونة من اللاعبين:

محمد أبو جبل  - محمد صبحي لحراسة المرمى.

محمد عبدالغني - محمد عبدالسلام - عبدالله جمعة - حازم إمام - محمد عبدالشافي لخط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو- يوسف محمود - يوسف أوباما - كريم بامبو - محمود عبدالرازق شيكابالا - - محمد عنتر -  مصطفى فتحي - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - محمد أوناجم لخط الوسط.

عمر السعيد لخط الهجوم
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