عاجل.. كارتيرون يجتمع بلاعبي الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة تعارف مع اللاعبين داخل فندق الاقامة بمعسكر الفريق.





وشهد الجلسة أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، في إطار الاستعداد للقاء الشرقية في دور الـ ٣٢ لبطولة كأس مصر المقررة إقامته اليوم الأربعاء، في السابعة والنصف مساء بإستاد القاهرة الدولى.



