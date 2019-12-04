وكيل كريستيانو رونالدو يحسم موقفه من الرحيل عن يوفنتوس

حسم وكيل الأغمال البرتغالي الشهير "خورخي مينديز" وكيل نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو موقف موكله من الرحيل عن السيدة العجوز خلال الفترة القادمة.





وصرح مينديز لصحيفة توتو سبورت الإيطالية: "الدون هو أفضل لاعب على الإطلاق"، في إشارة لحصول نجم برشلونة ليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية السادسة، متفوقاً على رونالدو.





وبسؤاله عن إمكانية رحيل رونالدو عن يوفنتوس الموسم المقبل أضاف: " كريستيانو باق مع اليوفي خلال الموسم المقبل، لن يغادر".





وحول وجود خلافات مع مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري تابع مينديز: "لا توجد خلافات بينه وبين ساري، إنه سعيد في يوفنتوس، وعلاقته بمدربه جيدة".





وحل رونالدو ثالثاً في سباق الكرة الذهبية "بالون دور" بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك قائد دفاع ليفربول الإنجليزي.





وحصد رونالدو جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطاليعن الموسم الماضي 2018 – 2019 ، وتسلم الجائزة في حفل أقيم مساء أمس الإثنين، في نفس موعد حفل البالون دور في العاصمة الفرنسية باريس.





وإنتشرت بعض الشائعات في الآونة الأخيرة عن ثمة خلافات بين كريستيانو ومدربه ساري، في أعقاب قيام الأخير بسحبة في مباراة ميلان في الدوري الإيطالي منذ أسابيع، حيث قام بسحبة في الدقيقة 55 من عمر المباراة، وهو ما ظهر على وجه الدون أثناء مغادرته أرضية الميدان، مما فتح باب التكهنات أمام مغادرته ملعب أليانز ستاديوم.



