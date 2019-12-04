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تعليق ناري من تامر أمين على فيديوهات الراقصة جوهرة (فيديو)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:07 ص
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تامر أمين
تامر أمين
جرجس ميلاد
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علق الإعلامي تامر أمين، على انتشار فيديو إباحي للراقصة جوهرة، قائلًا يجب على المشاهدين ألا يستغربوا ما حدث من الراقصة "جوهرة" فهي مجرد راقصة، مضيفا: "واحد مصاحب علي علوكة، وأشرف كوخا هيطلع بيتشغل إيه.. رقاصة".

وأضاف "أمين"، خلال برنامجه "آخر النهار"، على قناة "النهار"، مساء الثلاثاء، أن الراقصات المستوردين من أرمينيا وأوكرانيا يحصلن على الملايين من أموال المصريين، من خلال الحفلات والأفراح.

وطالب "أمين" المشاهدين بعدم إطلاق كلمة "فنان" على من يمتهن الرقص، ومهنة الرقص، قائلا: "ما تقولوش على الناس اللي بتشتغل الشغلانة دي فن، إنتوا كده بتشتموا اللي بيمثل أو الفنان اللي بجد، بهذا الشكل".

وكان باسم عبد المنعم، مدير أعمال الراقصة جوهرة، أدلى بتصريحات سابقة، نفى فيها أنباء القبض على الفنانة جوهرة أو ترحيلها، مؤكدا أنه "لا يوجد قانون يعاقب على ما قامت به جوهرة مع زوجها، والقصة تتلخص في قيام شخص بسرقة الفيديوهات، ونشرها على الإنترنت".
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