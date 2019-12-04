خالد أبوبكر: في 2020 سنحتاج إلى 3 أيام لشرح الإنجازات

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على إفتتاح المشروعات القومية صباح الثلاثاء، قائلا: "بحلول يونيو 2020 سنحتاج إلى 3 أيام حتى يشرح الوزراء ماذا حدث في ملفاتهم من إنجازات".





وأكد "أبو بكر"، خلال تقديم برنامجه "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن من يتابع حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفتتاحه للمشروعات القومية على مدار السنوات الماضية، يشعر أن حديثه من القلب، وأن الإدارة المصرية لا تخفي شيئا عن الجمهور.





وأشار "أبو بكر" إلى أن المكاشفة والصراحة هى أهم دستور يحكم العلاقة بين الرئيس السيسي والشعب، مضيفا: "اتركوا هذه العلاقة بين الرئيس والشعب كما هي، الرئيس بيتكلم من جواه، وتشعر بصدقه".



