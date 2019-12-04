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ريال مدريد يرصد مبلغ ضخم لضم مدافع جديد من الدوري الإيطالي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:49 ص
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زيدان
زيدان
حسام مجدي
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يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع أحد مدافعي الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ريال مدريد يرغب في ضم كوليبالي

وأكد صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي خلال فترة انتقالات يناير القادمة لتدعيم مركز الدفاع في الفريق.

ريال مدريد يجهز مبلغ ضخم لخطف كوليبالي

وكشفت الصحيفة أن نادي ريال مدريد يجهز عرض مالي ضخم لتقديمه إلى نادي نابولي وخطف كوليبالي في يناير القادم.

طلبات نابولي للتخلي عن كوليبالي في الشتاء

كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي نابولي لا يمانع في رحيل خاليدو كوليبالي في الشتاء القادم ولكن مقابل مبلغ مالي صخم لا يقل عن 100 مليون يورو.

منافسة شرسة تنظر ريال مدريد لضم كوليبالي في يناير

وينتظر نادي ريال مدريد منافسة شرسة للتعاقد مع كوليبالي في يناير القادم حيث ترغب العديد من الأندية في ضمه أبرزها نادي برشلونة ونادي مانشستر سيتي ونادي مانشستر يونايتد وغيرهم من الأندية.

مشاركات خاليدو كوليبالي مع نادي نابولي خلال هذا الموسم

وقد شارك خاليدو كوليبالي في 17 مباراة حتى الآن مع نادي نابولي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.

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