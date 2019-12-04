أستاذ مناهج يكشف طبيعة اختبارات التربية الرياضية (فيديو)



وقال "شحاته"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، إن "هذا القرار مهم جدًا للطلاب، خاصة أن المناهج التعليمية القديمة كانت تهتم بحفظ المناهج التعيليمة فقط وتغفل الشق البدني".



وأعرب أستاذ المناهج، عن أمنيته أن يمتد هذا القرار من مرحلة الروضة إلى الجامعة، بدلًا من تطبيقه على المرحلة الابتدائية والإعدادية فقط، مؤكدا أن العقل السليم في الجسم السليم، والهدف من هو بناء جسد سليم، من خلال ممارسات الكثير من الألعاب الرياضية، وليس كرة القدم فقط.



وأوضح أن الاختبار سيكون عملي في الملعب، قائلا: "الامتحان مش هيكون بالورقة والقلم، الامتحان هيكون في الملعب، الامتحان عملي".



وطالب حسن شحاتة، مؤسسة مصر الخير بالعمل على توفير الملابس الرياضية للطلاب الفقراء، كما ناشد رجال الأعمال ووزارة الشباب والرياضة، بالعمل على توفير الأدوات الرياضية لدعم المدراس، مشيرا إلى أن ميزانية وزارة التعليم 89 مليار جنيه و90% منها مخصصة لأجور المعلمين.



كشف الدكتور حسن شحاته، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، تفاصيل وطبيعة اختبارات التربية الرياضية، بعد لى قرار وزارة التربية والتعليم بإعتبارها مادة نجاح ورسوب.