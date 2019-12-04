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كيف ردت دعاء فاروق على متصل أبلغها نيته الانتحار؟

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:51 ص
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دعاء فاروق
دعاء فاروق
جرجس ميلاد
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ردت الإعلامية دعاء فاروق على متصل يُدعى "حسان" من الجيزة، يبلغ من العمر 25 عاما، الإعلامية دعاء فاروق، فاجئها بحديثه عن نيته للانتحار على الهواء.

وقال "حسان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اسأل مع دعاء" المذاع عبر فضائية "النهار"، الثلاثاء، إنه متزوج وينتظر طفل، لكنه يعاني من التوحد في التعامل مع أهله، ووالده ووالدته منفصلين، ويريد أن يبتعد عن كل الناس حتى زوجته لا يطيق العيش معها ويأخذ مهدئات كثيرة من نفسه دون أذن طبيب منذ فترة طويلة، معقبًا: "فكرت كتير أني اروح لدكتور نفسي اتعالج ومعرفتش، ونفسيتي مدمرة ومش مستحمل، وعندي كمية مشاكل يمكن توصلني للانتحار، ومعنديش أصحاب".

وناشدته "فاروق" للذهاب لطبيب لتلقي العلاج وليس شرط بعيادة خاصة، وإنما بوحدات العلاج النفسي بالجامعات، معقبة: "لازم تروح لدكتور هيريحك وهتكون إنسان جديد".
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الكلمات المفتاحية

دعاء فاروق الانتحار

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