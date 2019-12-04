Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير: مصر تحاول خلق أمن قومي اقتصادي عبر مشروعاتها القومية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:49 ص
Advertisements
الدكتورة مصطفى بدرة
الدكتورة مصطفى بدرة
جرجس ميلاد
Advertisements
قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن استثمارات الدولة تبعث رسالة للمستثمرين بوجود خطة لتطوير الاقتصاد، مشيرا إلى أن الدولة تحاول تلبية احتياجات المواطنين رغم النمو السكاني المتزايد.

وأضاف "بدرة" خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تحاول خلق أمن قومي اقتصادي عن طريق مشروعاتها العملاقة، حتى تؤمن لمواطنيها فرص العمل والتنمية المستدامة.

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائمًا على توعية المواطنين في كل حدث يشارك فيه، مضيفًا أن المصريين خلال الفترة الماضية أصبحوا يتأثرون بوسائل السوشيال ميديا، ولابد تغير مفاهيم المجتمع.

وتابع، أن مصر أهملت ملف المياه خلال السنوات الماضية، والآن نتحدث عن تحلية المياه خلال الفترة المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميديا الدكتور مصطفى بدرة الاقتصاد الاستثمار

أخبار تهمك

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. مدرب الفراعنة يساند حمدي النقاز في أزمة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: تفاصيل عقد كارتيرون.. وكواليس خناقة مرتضي مع لاعبي الزمالك.. وآخر تطورات أزمة النقاز

منذ حوالي 6 ساعات

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الكشف عن مفاجأة خبأها شعبان عبد الرحيم للجمهور قبل وفاته

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق مثير من عبد الحفيظ عقب فوز الأهلي على بني سويف

منذ حوالي 7 ساعات

يوتيوب ON PLUS مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR نتيجة مباراة الاهلي اليوم NOW

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 9 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر Liverpool Salah.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر AHLY LIVE قناة أون سبورت يوتيوب ON SPORT شاهد مباراة الاهلي اليوم مجانًا TIME

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة بسبب إصابة نجم الفريق.. الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر السومة

منذ حوالي 7 ساعات

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. أمير قطر يخاف من صوت طائراته

"السراج": معظم الشعوب العربية في غفلة عن مشاكل المياه

"القابضة لمياه الشرب": 98% نسبة تغطية مياه الشرب فى مصر

خبير اقتصادي: "أي حد عايز يعمل مشروع صغير الدولة بتدعمه"

خبير اقتصادي: تطوير منطقة المثلث الذهبي من أهم المشروعات القومية بمصر

السيسي: الدولة لم تستطع إجراء إصلاح اقتصادي حقيقي خلال الـ40 عامًا الماضية تحسبًا لرد الفعل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

07:39 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

09:33 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

07:07 م

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status