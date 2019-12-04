خبير: مصر تحاول خلق أمن قومي اقتصادي عبر مشروعاتها القومية



وأضاف "بدرة" خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تحاول خلق أمن قومي اقتصادي عن طريق مشروعاتها العملاقة، حتى تؤمن لمواطنيها فرص العمل والتنمية المستدامة.



وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائمًا على توعية المواطنين في كل حدث يشارك فيه، مضيفًا أن المصريين خلال الفترة الماضية أصبحوا يتأثرون بوسائل السوشيال ميديا، ولابد تغير مفاهيم المجتمع.





وتابع، أن مصر أهملت ملف المياه خلال السنوات الماضية، والآن نتحدث عن تحلية المياه خلال الفترة المقبلة.



قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن استثمارات الدولة تبعث رسالة للمستثمرين بوجود خطة لتطوير الاقتصاد، مشيرا إلى أن الدولة تحاول تلبية احتياجات المواطنين رغم النمو السكاني المتزايد.