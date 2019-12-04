القوى العاملة تعلن عن مئات الوظائف.. والراتب 2500 جنيه

أعلنت مديرية القوى العاملة في محافظة القليوبية، عن توفير مئات فرص العمل في العديد من المجالات لأصحاب الشهادات المختلفة، مثل: البكالوريوس، مؤهل متوسط، دبلوم، إعدادية، بدون شهادات، ولمن يكتبون ويقرأون فقط.





وكشفت أن هناك 280 وظيفة متاحة، مثل: مهندس، محاسب، بائعي أغذية وأدوات تجميل، وملابس، وجزار، ومراقبين أمن، وعمال خدمات وتعبئة وفنيين صيانة، وخراط، وغيرها من المهن.



