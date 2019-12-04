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القوى العاملة تعلن عن مئات الوظائف.. والراتب 2500 جنيه

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:42 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت مديرية القوى العاملة في محافظة القليوبية، عن توفير مئات فرص العمل في العديد من المجالات لأصحاب الشهادات المختلفة، مثل: البكالوريوس، مؤهل متوسط، دبلوم، إعدادية، بدون شهادات، ولمن يكتبون ويقرأون فقط.

وكشفت أن هناك 280 وظيفة متاحة، مثل: مهندس، محاسب، بائعي أغذية وأدوات تجميل، وملابس، وجزار، ومراقبين أمن، وعمال خدمات وتعبئة وفنيين صيانة، وخراط، وغيرها من المهن.

وأكدت المديرية على أنه من يرغب في الحصول على الوظائف عليه التوجه للمديرية، لافتة إلى أن الراتب يصل إلى 2500.
الوظائف المعلنة
الوظائف المعلنة
الوظائف المعلنة
الوظائف المعلنة
الوظائف المعلنة
الوظائف المعلنة
الوظائف المعلنة
الوظائف المعلنة
الوظائف المعلنة
الوظائف المعلنة
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