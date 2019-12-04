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ليفربول ضد إيفرتون.. ماركو سيلفا يصير علي الفوز الفوز في أنفيلد

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:03 ص
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لاعبي ليفربول
لاعبي ليفربول
علي ماهر حلمى
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أكد ماركو سيلفا المدير الفني لنادي إيفرتون في تصريحات صحفية قبل ديربي المدينة أمام نظيره فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " إنه يدخل المباراة و لديه رغبة الفوز على ملعب آنفيلد.

تعرف علي ما قاله ماركو سيلفا قبل موقعة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز
 
قال ماركو سيلفا : "رسالتي للاعبين هي ان يكونوا على حِمل المسؤولية هذه مباراة ديربي لايهم ماحصل بالماضي، يجب ان تقاتل و تفوز ، ‏الفوز اليوم على ليفربول في آنفيلد سيكون له تأثير كبير علينا ‏يجب ان نذهب الى هنالك ونتقبل هذه المعركة الكبرى كما فعلنا الموسم الماضي".

وأضاف المدرب البرتغالي قبل موقعة ليفربول ضد إيفرتون

"‏لم نحقق الفوز على انفيلد منذ وقت بعيد جداً 1999 لذا فهذه فرصة كبيرة لنا لتغيير ذلك، ‏قرعة كأس الاتحاد ليست لطيفة لنا ولهم كذلك الفارق الوحيد انهم سيلعبون على ملعبهم ونحن لن نلعب على ملعبنا، ‏هزيمتنا على انفيلد الموسم الماضي كانت مؤلمة وقاسية لنا، لقد قدمنا اداءاً افضل واذا لعلنا ذلك مجددًا سيكون ذلك جيدا جداً ويمنحنا الفرصة للفوز لايجب ان ننسى ان أصعب مباراة خاضوها على ملعبهم الموسم الماضي كانت امامنا".

تعرف علي موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " 

من المقرر ان يستضيف نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق إيفرتون في الديربي علي ملعب انفيلد الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر والربع مساء بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر والربع صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويسعي نادي ليفربول في دخول الديربي بقوة استغلال عامل الأرض و الجمهور للحصول علي الثلاث نقاط و الاستمرار في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز أما نظيره إيفرتون يرغب في تقديم نتيجة إيجابية لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي.
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