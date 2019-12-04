خاص - هشام إسماعيل لـ"الفجر الفني": أتمنى تجسيد شخصية الرئيس الأسبق حسني مبارك









وأضاف في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، قائلاً: "وأتمنى أكثر تقديم هذه الشخصية في هوليوود لأنه سيكون لهم طريقة في طرح الفكرة والإخراج ولن تكون متحيزة لطرف دون الآخر، وذلك لأن إذا قدمت في مصر سنجد أشخاص متحيزين جدًا وآخرين ضد الفكرة تمامًا" .هشام إسماعيل يشارك حالياً في مسرحية "علاء الدين"مع الفنان أحمد عز، والمسرحية من تأليف كلا من "حسن المهدي، ضياء محمد، محمد طلعت، محمد جلال، أحمد شيكو"، وإخراج مجدي الهواري.جدير بالذكر أن آخر أعمال هشام إسماعيل مسرحية "جوازة مرتاحة" وشارك معه في البطولة كلٍ من "ريم البارودي، أحمد صفوت، منة عرفة"، ومن تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.