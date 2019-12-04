Advertisements
Advertisements
Advertisements

خاص - هشام إسماعيل لـ"الفجر الفني": أتمنى تجسيد شخصية الرئيس الأسبق حسني مبارك

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 02:09 ص
Advertisements
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements

كشف الفنان هشام إسماعيل، عن الأدوار التي يرغب في تقديمها خلال أعماله القادمة، مشيرًا إلى أنه يتمنى تجسيد شخصية الرئيس السابق محمد حسني مبارك.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، قائلاً: "وأتمنى أكثر تقديم هذه الشخصية في هوليوود لأنه سيكون لهم طريقة في طرح الفكرة والإخراج ولن تكون متحيزة لطرف دون الآخر، وذلك لأن إذا قدمت في مصر سنجد أشخاص متحيزين جدًا وآخرين ضد الفكرة تمامًا" .

هشام إسماعيل يشارك حالياً في مسرحية "علاء الدين"مع الفنان أحمد عز، والمسرحية من تأليف كلا من "حسن المهدي، ضياء محمد، محمد طلعت، محمد جلال، أحمد شيكو"، وإخراج مجدي الهواري.

جدير بالذكر أن آخر أعمال هشام إسماعيل مسرحية "جوازة مرتاحة" وشارك معه في البطولة كلٍ من "ريم البارودي، أحمد صفوت، منة عرفة"، ومن تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

هشام اسماعيل منوعات فنان خاص حسني مبارك تصريح الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن مفاجأة خبأها شعبان عبد الرحيم للجمهور قبل وفاته

منذ ساعتين و 9 دقيقة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر Liverpool Salah.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

يوتيوب ON PLUS مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR نتيجة مباراة الاهلي اليوم NOW

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة بسبب إصابة نجم الفريق.. الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر السومة

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق مثير من عبد الحفيظ عقب فوز الأهلي على بني سويف

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 8 ساعات

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. مدرب الفراعنة يساند حمدي النقاز في أزمة الزمالك

منذ ساعة و نصف

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: تفاصيل عقد كارتيرون.. وكواليس خناقة مرتضي مع لاعبي الزمالك.. وآخر تطورات أزمة النقاز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر AHLY LIVE قناة أون سبورت يوتيوب ON SPORT شاهد مباراة الاهلي اليوم مجانًا TIME

منذ حوالي 9 ساعات

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ريم البارودي بطلة مسرحية "جوازة مرتاحة" بعد اعتذار منة فضالى

منة عرفة تشارك في العرض المسرحي "جوازة مرتاحة"

ريم البارودي تأمل اقبال الجمهور على مسرحية "جوازة مرتاحة"

بعد الإقبال على المسرحية.. عرض إضافى لـ"جوازة مرتاحة" فى الغردقة

ريم البارودي: "ترويض النمرة" في مسرحية "جوازة مرتاحة" من أصعب الروايات

وصلة رقص لـ ريم البارودي في كواليس جوازة مرتاحة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:39 م

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

09:33 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

07:07 م

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status