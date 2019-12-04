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عاجل.. صدمة لسولشاير قبل مواجهة توتنهام

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:17 ص
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سولشاير
سولشاير
عبدالقادر عرابي
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تلقى المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خبراً سيئاً قبل مواجهة فريقه أمام توتنهام مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض النجم الفرنسي ومهاجم الفريق "أنتوني مارسيال" لإصابة عضلية، ستبعده رسمياً عن مواجهة ملعب أولد ترافورد ضد توتنهام.

وتعرض مارسيال لإصابة عضلية، بحسب ما ذكرته شبكة سكاي سبورت، ستسبب غيابة عن مواجهة مدربه السابق جوزيه مورينيو، دون الكشف عن تفاصيل الإصابة بعد.

وكان الفرنسي قد غادر ملعب المباراة الأحد الماضي أمام أستون فيلا، في اللقاء الذي إنتهى بلتعادل 2-2، حيث خرج في الدقيقة 82 من أحداث المباراة.

ويستضيف نادي مانشستر يونايتد، فريق توتنهام بقيادة المدير الفني البرتغالي السابق لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، الذي يزور ملع أولد ترافورد للمرة الأولى، منذ نحو عام عندما تمت إقالته من تدريب مانشتر يونايتد.

ويعيش المدير الفني النرويجي سولشاير أيامه الأخيرة في ملعب أولد ترافورد، حيث يمكن أن تكون تلك المباراة هي الأخيرة له، في حال تلقيه الخسارة من توتنهام.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 18 نقطة، فيما يتواجد نادي توتنهام في المركز السادس برصيد 20 نقطة.

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