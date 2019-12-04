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"محاسبة المنتحر وخطة تغيير عدادات الكهرباء وفيديوهات الراقصة جوهرة".. أبرز موضوعات توك شو الثلاثاء

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:23 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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كتب: داليا الحسين - هدى عبدالرازق - كساب أحمد - أمنية فوزي – جرجس ميلاد

تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.

تفاصيل مجازاة موظف "مصادرة البطة" من بائعة بالدقهلية.
كشف حسام لبيب، رئيس مدينة بلقاس، تفاصيل مجازاة موظف لمصادرته "بطة" من بائعة في السوق، موضحًا أنه تم نقل الموظف المسئول عن مصادرة البطة إلى إدارة الأرشيف لمنع تعامله مع الجمهور، فضلا عن خصم 5 أيام من راتبه.

مبروك عطية: في هذه الحالة لا يحاسب المنتحر على فعله
كشف الدكتور مبروك عطية، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، موقف الدين من الصلاة على المنتحر، قائلا: إنه يُصلى على المنتحر ظنًا من المصليين أن المنتحر كان يعتقد خطئًا أن الانتحار حلال، معقبا: "بنتعامل بحسن الظن مع المنتحر".

أحمد موسى يكشف مفاجأة تنتظر المصريين في ميدان التحرير (فيديو)
وكشف الإعلامي أحمد موسى إن ميدان التحرير يشهد تطويرا عظيما بوضع مسلة للملك رمسيس الثاني وزنها 90 طنا وطولها 19 مترا، لافتا إلى أن المسلة وجدت في صان الحجر بمحافظة الشرقية.

وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي والاستثماري وتنمية الأعمال، إن محافظة دمياط تشتهر بالأثاث والحلويات وصيد الأسماك، مشيرًا إلى أن مدينة دمياط للأثاث جمعت صناع المهنة في مكان واحد؛ وهو أحد المشروعات القومية التي حظيت باهتمام الدولة.

مدير أعمال الرقاصة جوهرة: "من الناحية الأخلاقية بنت كويسة جدًا"
كما علق باسم عبد المنعم، مدير أعمال الراقصة جوهرة على الفيديوهات الاباحية التمتداولة لها، قائلا: إن "جوهرة" من الناحية الأخلاقية كويسة جدًا، معقبًا: "بنت كويسة جدًا، والشاب الذي ظهر معها في الفيديو زوجها".

فيديو الراقصة جوهرة.. وتامر أمين: "واحد مصاحب على علوكة هيطلع إيه"
كما علق الإعلامي تامر أمين على انتشار فيديو إباحي للراقصة جوهرة، قائلًا: "ما تقولوش على الناس اللي بتشتغل الشغلانة دي فن، إنتوا كده بتشتموا اللي بيمثل أو الفنان اللي بجد، بهذا الشكل".

والد الشهيد محمد الدرة ينعى شعبان عبدالرحيم: "تألمت كثيرًا"
فيما قدم جمال الدرة، والد الشهيد محمد الدرة، خالص التعازي للشعب المصري في وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم، قائلًا: "تفاجأنا بخبر وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم، وتألمت كثيرًا على رحيل هذا الفنان، رحم الله هذا الفنان رحمة واسعة، وعظم أجر الشعب المصري".

الكهرباء: نعمل على تغيير 29 مليون عداد كهرباء بعدادات مسبوقة الدفع
وكشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، عن خطة الوزارة لتغيير العدادات القديمة، قائلا: "نتخذ الإجراءات الحاسمة لتغيير جميع عدادات الكهرباء إلى عدادات مسبوقة الدفع، ونعمل على تغيير 29 مليون عداد كهرباء في مصر بعدادات مسبوقة الدفع؛ لمنع التلاعب وإنهاء أزمة الفواتير"، مستكملًا: "نحاول إلغاء أو تقليل العنصر البشري لتقليل الخطأ إلى أقصى درجة".

بسمة وهبة: الخوف اللي مالي قلوبنا مصدره الوحيد الإخوان والإرهاب
وكشفت الإعلامية بسمة وهبة، تفاصيل استغلال الاخوان لفيديو لها، قائلة إن جميع ما ورد في الفيديو الذي تداوله إعلامي الإخوان كانت حقيقية عند الاتفاق على برنامجها الجديد، خاصة أنها تقدم برنامج يناقش مشكلة المواطن وكشف الحقائق وتوصيل صوت المواطن، موضحة أنها فكرت في عمل برومو لبرنامجها بنفس الكلام الذي حدث في الاتفاق عليه.

المصريون يلقنون مذيع "الجزيرة" أحمد منصور درسًا على كذبه وتدليسه
أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا يستعرض تلقين عدد من المصريين درسًا للإعلامي أحمد منصور، مذيع فضائية "الجزيرة" ردًا على كذبه وتدليسه.

وزير الري الأسبق: 4 اجتماعات خلال شهرين للاتفاق على ملء سد النهضة
وأوضح الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، أن وزراء خارجية مصر والسودان وأثيوبيا اتفقوا في واشنطن على عقد 4 اجتماعات لمناقشة ملف سد النهضة خلال شهرين، وأن يكون هناك اجتماعين منهم في واشنطن.
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